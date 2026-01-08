Grupo inversor argentino dejaría Delfín SC en próximos días

El grupo inversor argentino encabezado por Gustavo Lescovich dejaría la administración del club Delfín en los próximos días. Ante este escenario, el actual grupo estaría gestionando la llegada de un nuevo inversionista que asuma el control del equipo manabita.

La posible salida se produce en un contexto de retrasos en la planificación deportiva, particularmente en la contratación de refuerzos y en el inicio de la pretemporada. Estas demoras han generado incertidumbre tanto en el plantel como en la hinchada del club.

Versiones periodísticas sobre la salida

Pedro Aníbal Fernández, periodista de radio Scandalo, y Ligner Mendoza, de Zapping, coincidieron en que el grupo argentino no continuaría al mando de los denominados “cetáceos”. Fernández escribió en su cuenta de X que esta situación explicaría la falta de incorporaciones y la ausencia de una fecha clara para el inicio de los trabajos físicos.

Según el comunicador, la indefinición administrativa estaría influyendo directamente en la planificación del club para la nueva temporada, lo que mantiene en suspenso varias decisiones deportivas. Mientras que Mendoza señaló en su cuenta de X que “no hay refuerzos confirmados ni fecha de la pretemporada”.

Reunión con nuevo grupo interesado

Una fuente cercana a Delfín SC indicó que este jueves 8 de enero se desarrollaría una reunión entre el grupo inversor argentino y un nuevo interesado en adquirir el club. La fuente señaló que se trataría de un empresario, aunque no proporcionó nombres ni detalles adicionales.

Esta información fue confirmada parcialmente por Gianella Costábalos, directora de comunicación de Delfín. Ella ratificó a radio Scandalo que el encuentro está previsto, aunque evitó precisar el alcance de las conversaciones.

Ausencia del presidente y pretemporada

Costábalos explicó además que Ariel Graziani, presidente del club, no se encuentra actualmente en el país y tiene previsto arribar durante el fin de semana. Esta ausencia, según indicó, ha incidido en la falta de definiciones administrativas.

En cuanto a la preparación del plantel, la vocera adelantó que la pretemporada comenzaría entre lunes o martes. “Hay que tener un poquito de paciencia porque el presidente no está aquí y quizá eso genera incertidumbre sobre los refuerzos”, señaló.

Antecedentes del proyecto argentino

El grupo inversor argentino asumió la conducción de Delfín el 6 de enero de 2025, tras la salida de José Delgado, quien dejó la presidencia luego de diez años. Desde su llegada, el proyecto enfrentó dificultades que marcaron su gestión.

Durante la temporada pasada, el equipo logró mantenerse en la categoría por segundo año consecutivo. Aunque el rendimiento futbolístico fue cuestionado por la hinchada, que expresó su inconformidad con la propuesta de juego.

Conflictos económicos con el plantel

A los problemas deportivos se sumaron inconvenientes económicos. El 10 de octubre, los jugadores de Delfín SC denunciaron públicamente atrasos en el pago de salarios y premios prometidos. Esto derivó en una semana sin entrenamientos y en la decisión de no concentrar antes del partido ante El Nacional.

Pese a que se esperaba una solución, una fuente cercana al club aseguró que la situación persiste. Según indicó, aún se adeudan dos meses de sueldos, correspondientes a noviembre y diciembre, además de premios pendientes.

Expectativa por definición institucional

“Durante la última reunión no se nos dio una respuesta de pago”, afirmó la fuente, al referirse a los compromisos económicos incumplidos con la plantilla profesional.

Mientras se define el futuro del club, Delfín SC permanece a la espera de una resolución oficial sobre la continuidad del grupo inversor argentino y la posible llegada de un nuevo administrador que garantice estabilidad financiera y deportiva para la próxima temporada.