Guardia de hacienda encuentra cabeza humana dentro de saco de yute en El Oro

. Los investigadores cruzan información con el registro nacional de personas desaparecidas y recolectan testimonios de trabajadores y moradores del sector Barbones.
3 minutos de lectura
Cabeza humana en Barbones -Tendales en El Guabo. Fotografía: captura de redes sociales
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Una cabeza humana fue hallada este lunes 8 de diciembre de 2025 dentro de un saco de yute abandonado a la entrada de una hacienda del sector Barbones, cantón El Guabo, en la provincia de El Oro. El descubrimiento lo realizó el guardia de seguridad de la propiedad alrededor de las 15h40 durante su recorrido habitual.

El vigilante notó el costal por el fuerte olor que desprendía y porque estaba rodeado de moscas. Al abrirlo, confirmó que en su interior había restos humanos y dio aviso inmediato al sistema ECU-911. Minutos después, unidades de la Policía Nacional llegaron al sitio y acordonaron el área para evitar la contaminación de la escena.

Intervención de peritos

Personal especializado de la Unidad de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) se trasladó hasta la hacienda para realizar el levantamiento de la pieza anatómica. Los restos fueron ingresados al Centro Forense de Machala, donde se practicará la autopsia para determinar sexo, edad aproximada, tiempo de muerte y posibles causas del deceso.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han logrado identificar a la víctima. Los investigadores cruzan información con el registro nacional de personas desaparecidas y recolectan testimonios de trabajadores y moradores del sector Barbones.

Inseguridad en el cantón

El cantón El Guabo, al igual que otros de la provincia de El Oro, ha presentado un aumento de hechos violentos durante 2025. Según datos de la Policía Nacional, la zona registra disputas entre bandas dedicadas a actividades ilícitas, aunque aún no se confirma si este caso está relacionado con algún ajuste de cuentas.

La Fiscalía abrió una investigación por el delito de asesinato y el abandono de cadáver. Se espera que los resultados forenses y el análisis de cámaras de seguridad cercanas aporten datos en las próximas horas.

Segundo hallazgo en la misma jornada

En un hecho separado, la tarde de este lunes 8 de diciembre, moradores de la parroquia Puerto Bolívar, en Machala, reportaron a la Policía el hallazgo de otra cabeza humana dentro de una funda de regalo abandonada en la vía pública.

Junto a los restos se encontró un panfleto con mensajes de amenaza. Personal de Dinased también levantó esa pieza anatómica y abrió una investigación paralela. Las autoridades no han confirmado hasta ahora vínculo entre ambos casos.

La ciudadanía de ambos cantones mostró inquietud y pidió mayor control policial en calles y caminos rurales. (39) 

