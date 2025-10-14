Guardia de seguridad fue asesinado a tiros mientras visitaba a familiares en Tarqui, Manta

Deyvi Palma, de 26 años, fue asesinado la tarde del martes 14 de octubre de 2025 en la calle 106 y avenida 109, de la parroquia Tarqui, en Manta, cuando visitaba a familiares. Testigos afirmaron que escucharon más de diez disparos antes de que el hombre cayera al piso sin vida.

Ataque armado en plena calle

El hecho se registró cerca de las 16h00, en una zona residencial del sur de la ciudad. Vecinos del sector relataron que, al escuchar las detonaciones, salieron a observar y encontraron a un hombre tendido en el pavimento. Minutos después, confirmaron que se trataba de Deyvi Palma, quien vivía en el sector Sí Vivienda y había llegado al barrio para visitar a un familiar de su esposa.

La Policía Nacional acordonó el área y levantó evidencias del ataque. En el sitio se encontraron 13 indicios balísticos calibre 9 milímetros, los cuales fueron fijados y trasladados para las pericias correspondientes.

Jaime Salgado, jefe del Distrito Policial Manta, informó que Palma no tenía antecedentes penales y trabajaba como guardia de seguridad en una empresa privada. “El ciudadano se encontraba en sus horas libres, fuera de su jornada laboral. Estaba frente a una tienda, acompañado por un familiar, cuando una motocicleta con dos ocupantes se detuvo y uno de ellos disparó en su contra”, explicó el oficial.

Investigación en marcha

Según el parte policial preliminar, el ataque fue directo y no se registró intercambio de disparos. Palma murió de inmediato debido a la gravedad de las heridas. Los agresores huyeron a bordo de la motocicleta por calles secundarias del sector.

Las unidades especializadas de Criminalística y Dinased llegaron al lugar para recoger indicios y testimonios. “Estamos aplicando todas las técnicas de gestión investigativa que nos permitan identificar a los responsables y establecer el motivo del crimen”, señaló el coronel Salgado.

La Fiscalía también participó en la escena, dirigiendo las primeras diligencias. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Centro Forense de Manta para la autopsia de ley.

Vecindario en alerta

Habitantes del barrio Tarqui expresaron preocupación por la frecuencia de hechos violentos en el sector. Aunque no quisieron identificarse, mencionaron que en las últimas semanas han escuchado tiroteos en calles cercanas. “La mayoría de la gente prefiere no hablar por miedo”, dijo uno de los moradores.

Pese a estos comentarios, las autoridades recalcaron que la familia del fallecido no ha reportado amenazas previas ni conflictos personales. Palma habría permanecido pocos minutos en el lugar antes del ataque. “Era una visita corta a sus familiares”, precisó el jefe policial.

Violencia en aumento en el distrito

Con este hecho, el distrito policial Manta, Montecristi y Jaramijó registra 417 muertes violentas en lo que va de 2025, según datos de la Policía Nacional. La cifra supera los casos reportados en el mismo período del año anterior, cuando se contabilizaban poco más de 350 homicidios.

Los crímenes con sicariato y uso de motocicletas como medio de escape se mantienen como uno de los principales patrones en la región. Las autoridades locales continúan desplegando operativos en coordinación con unidades especializadas para reducir los índices de violencia.

El caso de Deyvi Palma se suma a la lista de muertes bajo investigación en Manta, ciudad que desde 2022 enfrenta un repunte sostenido de hechos violentos vinculados con diferentes modalidades delictivas.

