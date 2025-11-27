Guayaquil City apuesta por Gilmar Napa como su arquero para el regreso a Serie A

Guayaquil City inició su planificación para la temporada 2026 con un movimiento clave en su estructura deportiva. El club anunció el fichaje del arquero ecuatoriano Gilmar Napa, quien arriba como su primera incorporación para fortalecer el arco en el retorno a la Serie A.

Napa, de 22 años, pasó por Orense y Emelec antes de cerrar esta nueva etapa profesional. Su nombre generaba expectativa en el entorno eléctrico por su proyección y sus participaciones en la Selección de Ecuador Sub-20, pero aquello no sucedió y firmó actuaciones discretas e incluso cuestionadas por sus aficionados.

El guardameta firmó su contrato y se integrará al plantel ciudadano en las próximas semanas. El Guayaquil City busca sostener su proyecto con futbolistas jóvenes y con recorrido en la liga local.

Guayaquil City retorna a la Serie A

Guayaquil City subió a la Serie A tras una campaña sólida en la categoría de ascenso y la dirigencia considera a Napa un pilar para su nuevo ciclo. “Los grandes proyectos se construyen desde atrás… Y nosotros empezamos por el arco. ¡Bienvenido, Gilmar Napa! Primer refuerzo para la temporada 2026”, publicó el club en sus redes sociales, confirmando la apuesta por el exarquero eléctrico.

El fichaje de Napa llega en un momento clave para el equipo. El City pretende reforzar todas sus líneas con perfiles que aporten estabilidad competitiva en el regreso a la máxima categoría del fútbol ecuatoriano. El arquero llega con el objetivo de consolidarse definitivamente en la élite local y buscará minutos y continuidad.

Napa ya conoce el ritmo de la Serie A. Sus actuaciones con Orense mostraron su potencial, y en Emelec compitió por el puesto con arqueros experimentados. Ahora, la expectativa recae en su aporte para un plantel que proyecta un 2026 de crecimiento institucional.

La llegada del joven guardameta también responde al plan del club para fortalecer su identidad deportiva. Guayaquil City continuará anunciando más incorporaciones en los próximos días de cara a su planificación para el 2026 y que como todos los clubes, comienza con pretemporada desde enero.