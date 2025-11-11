Guayaquil fortalece su modelo deportivo con más de 7.000 niños beneficiados en 2025

La Dirección General de Deportes del Municipio de Guayaquil, bajo la administración del alcalde Aquiles Álvarez, ha cumplido 300 días de gestión con un modelo de desarrollo deportivo integral que promueve la inclusión, salud y bienestar ciudadano. Durante 2025, la ciudad ha fortalecido programas, alianzas y eventos que consolidan su proyección como Capital Americana del Deporte 2026.

Programas que impulsan la formación deportiva

Uno de los principales logros de este periodo es la creación de las Escuelas de Fútbol, desarrolladas en coordinación con la Junta de Beneficencia de Guayaquil y el Atlético de Madrid. Este programa beneficia a más de 7.000 niños y jóvenes de sectores urbanos y rurales, quienes reciben formación técnica y transporte gratuito a través del sistema Guayaca Sport, una herramienta municipal que facilita la movilidad de los participantes.

El objetivo es garantizar el acceso equitativo a la práctica deportiva y detectar nuevos talentos en el fútbol local. Según datos del Municipio, el programa ha permitido integrar a comunidades que antes no contaban con espacios de entrenamiento seguros o recursos para la práctica constante.

En el mismo marco, en agosto de 2025 comenzó la segunda edición del torneo LigaPro Kids, que reúne a más de 15.000 niños, niñas y adolescentes de Guayaquil y cantones vecinos. Este torneo busca fortalecer la formación deportiva y fomentar la convivencia familiar a través del deporte organizado.

Eventos internacionales y proyección de la ciudad

Durante 2025, Guayaquil fue sede de diversos eventos deportivos de alcance regional y continental. Entre ellos destacan la Jiu Jitsu League 2025, el Sudamericano de Ajedrez y la Regata Guayaquil–Posorja, actividades que fortalecen la imagen de la ciudad como punto estratégico para el deporte competitivo en la región.

La urbe también acogió presentaciones internacionales como el partido de exhibición entre Juan Martín del Potro y Nicolás Lapentti, y la clínica deportiva del exfutbolista Carles Puyol en el Parque Samanes. Estos encuentros, de carácter formativo y de promoción, acercaron a la ciudadanía a referentes del deporte mundial.

A la par, se realizaron eventos masivos como la Maratón de Guayaquil, el Warmi Runner 5K, la Liga Nacional de Ecuavóley y el Downhill 2025, que promovieron la participación ciudadana en actividades al aire libre y reforzaron la seguridad y logística en espacios públicos.

Inclusión y deporte adaptado

La Dirección de Deportes también ha priorizado programas inclusivos que promueven la participación de personas con discapacidad. En 2025 se desarrollaron campamentos como Aventura sin Barreras, donde más de 200 participantes se integraron en actividades de deporte adaptado. Todo bajo supervisión técnica y acompañamiento municipal.

Estas acciones se enmarcan en la política pública de inclusión impulsada por el Municipio. Así se busca garantizar igualdad de acceso al deporte y fomentar la rehabilitación y socialización a través del movimiento físico.

Además, se han implementado jornadas de sensibilización en centros educativos y barrios urbanos sobre la importancia del deporte como herramienta de desarrollo social.

Camino a la Capital Americana del Deporte 2026

Con el trabajo ejecutado en los últimos meses, Guayaquil avanza en su preparación para la designación de Capital Americana del Deporte 2026. Este es un reconocimiento otorgado por la Asociación de Capitales y Ciudades del Deporte (ACES Europa). Este título reconoce la planificación, infraestructura y políticas de inclusión implementadas en la ciudad.

El proceso incluye la presentación de informes técnicos, evidencias de participación ciudadana y la proyección de inversiones en infraestructura deportiva. De acuerdo con la planificación municipal, en 2026 se prevé ampliar la red de escuelas, mejorar canchas comunitarias y promover la formación de entrenadores locales.

Con 300 días de gestión, Guayaquil consolida una estructura deportiva sostenible que abarca desde la base infantil hasta los eventos internacionales. El deporte se ha convertido en una herramienta de desarrollo urbano y social, con impacto en miles de ciudadanos.