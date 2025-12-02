Guillermo Avellán deja la Gerencia del Banco Central del Ecuador tras cuatro años de gestión; Jorge Ponce asume el encargo.

Mediante un emotivo mensaje difundido la mañana de este martes 2 de diciembre en la red social X, Guillermo Avellán, exgerente del Banco Central del Ecuador, se despidió de la entidad que lideró desde junio de 2021. El exfuncionario calificó su paso por la institución como el “mayor honor” de su carrera profesional, destacando su contribución al fortalecimiento de la dolarización, la estabilidad financiera y el desarrollo del ecosistema de pagos digitales en el país.

Durante su gestión, Guillermo Avellán impulsó una serie de proyectos estratégicos que modernizaron la entidad. Entre los hitos mencionados en los boletines oficiales destacan la acuñación de moneda fraccionaria nacional, el programa de comercialización de oro y el lanzamiento del primer Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAEc). Además, lideró la creación de la Cuenta Satélite de Bioeconomía y la repotenciación de infraestructuras culturales como los Museos de la Moneda en Quito y Cuenca.

Reconocimiento a la autonomía técnica

En su comunicado de despedida, Guillermo Avellán hizo un énfasis especial en la relación con el Ejecutivo. Aprovechó la oportunidad para agradecer a los últimos dos Gobiernos Nacionales —refiriéndose a las administraciones de Lasso y Noboa— por haber respetado la autonomía técnica y financiera del Banco Central. Según el exgerente, esto demuestra que es posible mantener políticas de Estado sostenibles a pesar de las diferencias políticas y los desafíos fiscales que ha enfrentado el Ecuador.

El perfil del sucesor y el proceso de selección tras renuncia de Guillermo Avellán

Tras la salida de Guillermo Avellán, la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM) encargó la Gerencia General al magíster Jorge Ponce Donoso. Ponce es un funcionario de carrera que ingresó al BCE el 18 de julio de 1988, acumulando décadas de experiencia en áreas críticas como la administración del Portafolio de la Reserva Internacional. Hasta su encargo, se desempeñaba como Subgerente General de la institución desde junio de 2021.

La designación de Ponce busca asegurar un proceso organizado de transición mientras se lleva a cabo el concurso definitivo. La JPRFM informó que actualmente se encuentra en el proceso de selección del nuevo titular, conforme lo establece el Código Orgánico Monetario y Financiero. Mientras tanto, la entidad ratifica su compromiso con la estabilidad monetaria y la transparencia técnica que caracterizó el periodo de su predecesor.

Guillermo Avellán tiene una trayectoria entre la academia y las finanzas

Antes de asumir la gerencia en 2021, Guillermo Avellán construyó un perfil sólido que combinaba el mundo académico con el financiero. Graduado en la Universidad de Richmond y con una maestría en la Escuela de Economía de Barcelona, se desempeñó como Director de Investigación de Ecuador Libre y ocupó cargos en la Cámara de Comercio de Guayaquil. Su gestión, que sucedió a la de Verónica Artola, se centró en dar continuidad a la defensa de la dolarización y en la ejecución de proyectos de innovación financiera que hoy deja como legado.