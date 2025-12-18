COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Latinoamérica

Gustavo Petro invita a María Corina Machado a hablar en Colombia “de la paz del Caribe y no de invasiones”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo una desafiante invitación a la opositora venezolana María Corina Machado para que arribe a su país.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitó a la opositora venezolana María Corina Machado a visitar su país para “hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones”.

La ganadora del premio Nobel de la Paz 2025 dejó Oslo, Noruega, sin que se haya confirmado su ubicación actual.

La invitación a María Corina Machado

Estados Unidos y América Latina deben rehacer su pacto de convivencia sobre la base de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, defendió Petro en su cuenta de la red social X, antes de señalar que “la señora Corina, que invito a venir físicamente a Colombia a dictar su conferencia libremente, podría (…) hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones”.

El mandatario colombiano aseguró que Simón Bolívar “se lo agradecería”, recordando que ayer se conmemoró su fallecimiento. “No creo que Bolívar aceptara invasiones a su patria. A la hora de morir, pidió la paz y la unión para la patria grande”, sostuvo.

La líder de la oposición de Venezuela abandonó la capital de Noruega, donde pasó una semana con motivo del Premio Nobel de la Paz. Así lo confirmó el primer ministro del país nórdico, Jonas Gahr Store, en declaraciones a la agencia de noticias Bloomberg.

Contra Donald Trump

Por otra parte, Petro defendió en el mismo mensaje que “sustentar medidas soberanas sobre la propiedad de la Nación no es robo”, en respuesta a las declaraciones vertidas en la víspera por su homólogo estadounidense, Donald Trump, amenazando con incrementar las presiones a Caracas si no le entrega “de inmediato” el petróleo que, según él, “le ha sido robado”.

“En Estados Unidos el propietario del subsuelo es el propietario del suelo. (Mientras que) en América Latina el propietario del subsuelo es la nación por orden Constitucional. Aquí lo que surge es una falta de entendimiento total de legislaciones diferentes que deben ser respetadas porque fueron respaldadas electoralmente por los pueblos soberanos”, sostuvo.

Petro argumentó que “de una manera similar, México podría reclamar a (Estados Unidos) Texas, California, La Florida (y) Nuevo México, porque hacían parte del territorio mexicano y fueron tomadas a la fuerza”.

María Corina Machado está en recuperación

María Corina Machado se recupera satisfactoriamente tras sufrir una fractura en su cuarta vértebra lumbar, tras su salida clandestina de Venezuela. Debido a esta lesión ósea, los médicos le han ordenado reposo absoluto y el uso preventivo de un corsé rígido durante varias semanas.

Machado ha informado que su estado de salud es estable y que el tratamiento no requiere una intervención quirúrgica en este momento.

A pesar de su situación física, la dirigente mantiene contacto constante con sus equipos de trabajo mediante plataformas digitales y redes sociales. Su equipo de prensa confirmó que la recuperación avanza de forma positiva, priorizando su bienestar físico antes de retomar sus actividades públicas presenciales.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump afirma que no necesita aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

Rafael Correa responde a The New York Times sobre la Base de Manta y el narcotráfico en Ecuador

Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”

El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos

Luto en Ecuador: Fallece el expresidente Rodrigo Borja Cevallos a los 90 años

