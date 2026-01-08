Petro conversó con Trump y le pidió restablecer la comunicación directa entre Colombia y Estados Unidos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, restablecer la comunicación directa entre Washington y Bogotá. Lo hizo durante una conversación telefónica con su homólogo estadounidense. Petro, durante un discurso ante una multitud, confirmó que se trató del primer contacto telefónico entre ambos desde que Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos.

“Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que Trump es presidente”, señaló Petro durante su intervención pública. El mandatario colombiano destacó la importancia del diálogo entre ambos gobiernos para abordar asuntos bilaterales de interés común. Petro no precisó la duración de la llamada ni los detalles específicos tratados. Sin embargo, subrayó la necesidad de mantener canales abiertos de comunicación.

Coordinación diplomática entre ambos países

La relación entre Colombia y Estados Unidos es, históricamente, estratégica en temas como cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio bilateral y asuntos migratorios. En ese contexto, el restablecimiento de un diálogo directo entre los presidentes es un paso relevante. Esto para la coordinación diplomática entre ambos países.

Durante su discurso, Petro remarcó que la comunicación directa con la Casa Blanca es clave para tratar los desafíos compartidos. Según indicó, el contacto telefónico marca un punto de partida para avanzar en una relación basada en el respeto mutuo. Ahora, Petro apuntó a que se busca el intercambio directo entre los dos gobiernos.

Vínculo con EE.UU. ha incluido cooperación financiera

El mandatario colombiano no informó si se acordó una futura reunión bilateral ni si se estableció una agenda concreta de trabajo. Sin embargo, su mensaje estuvo enfocado en la importancia de fortalecer los vínculos diplomáticos entre Bogotá y Washington. Desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, las relaciones con América Latina ha son objeto de seguimiento por parte de analistas y gobiernos de la región.

En el caso de Colombia, el vínculo con Estados Unidos ha incluido cooperación financiera, apoyo en programas de desarrollo y coordinación en política exterior. Petro reiteró que Colombia busca mantener una relación estable y fluida con Estados Unidos, basada en el diálogo directo entre autoridades. En ese sentido, insistió en la necesidad de que la comunicación presidencial sea constante para evitar malentendidos.

EE.UU. no ha emitido un pronunciamiento oficial

El anuncio se produjo ante una multitud reunida en un acto público, en el que el presidente colombiano abordó distintos temas de política exterior y coyuntura nacional. La mención de la llamada telefónica con Trump fue uno de los puntos destacados de su intervención. Hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la conversación ni sobre la solicitud de Petro de restablecer la comunicación directa entre Washington y Bogotá.