Muere Gustavo Woelke, voz icónica de la radiodifusión ecuatoriana desde 1962

Gustavo Woelke, icónico locutor de radio Cristal y figura emblemática de la radiodifusión ecuatoriana, falleció este viernes 9 de enero. Con su muerte dejó un legado de más de seis décadas en el medio. El deceso del comunicador se dio en su vivienda y se informó que sus restos serán cremados en Guayaquil. Esta pérdida marca el fin de una era para la radio, donde a Woelke lo reconocieron por su voz distintiva y contribuciones a programas históricos.

En radio Cristal, ubicada en el centro de Guayaquil, Woelke condujo el programa “Ayer y hoy”, transmitido diariamente de 14h30 a 15h30. Este espacio se convirtió en un referente para los oyentes, combinando música y reflexiones que evocaban el pasado y el presente. Su rol en la emisora lo posicionó como una de las voces más perdurables del dial ecuatoriano, atrayendo a generaciones de radioescuchas en la región costera.

Gustavo Woelke tuvo sus inicios en Manta

Gustavo Woelke fue uno de los locutores seleccionados para leer el mensaje de despedida del año en radio Cristal. Esa tradición la realizó desde 2006 por solicitud de la entonces directora, Inés Rivas de Romero. Históricamente, este mensaje era pronunciado por el director de la emisora, Carlos Armando Romero Rodas (CARR), fallecido el 13 de julio de 2004.

En 2006, se introdujo una variante para incluir a Woelke, quien en una entrevista con El Universo ese año expresó que el legado de CARR aún se sentía en la emisora. Destacó su influencia perdurable en la programación y el espíritu de la radio. Los inicios de Woelke en la radiodifusión datan de su etapa en Manta, donde su familia se trasladó por motivos laborales de su padre.

Un amigo lo presentó al director de radio Tropical, Fulbio Espinoza, quien lo convenció de ingresar al mundo radial. Allí, debutó al frente del programa “Melodías predilectas para la hora del té”. Woelke recordó que, inicialmente, veía esta actividad como un pasatiempo, ya que su aspiración era convertirse en técnico. Posteriormente, un contacto lo llevó a radio Cristal, donde presentó una prueba ante CARR.

Influencia más allá de las fronteras ecuatorianas

Tras superarla, trabajó dos años en radio Éxito antes de integrarse definitivamente a Cristal en 1962. A lo largo de su carrera, Woelke laboró en otras emisoras como Cóndor, Sucre, América, Sucesos y Espectáculo. Además, dirigió Ifesa y complementó su trayectoria con locución publicitaria. Su voz extendió su alcance internacional, prestándola para documentales exhibidos en España, Inglaterra y Alemania, lo que amplió su influencia más allá de las fronteras ecuatorianas.

El contexto de la radiodifusión en Ecuador, particularmente en Guayaquil, resalta la importancia de figuras como Woelke. Radio Cristal, fundada en la década de 1930, ha sido un pilar en la comunicación local, ofreciendo contenidos informativos y de entretenimiento que conectan con la identidad porteña. La trayectoria de Woelke refleja la evolución de la radio analógica hacia formatos más nostálgicos, en un medio que enfrenta la competencia digital.

Woelke deja un vacío en el dial guayaquileño

Analistas del sector radial ecuatoriano destacan que Woelke representaba la esencia de la locución tradicional, con un estilo cálido y profesional que fidelizaba audiencias. Su partida coincide con un período de transformación en la industria, donde emisoras como Cristal buscan preservar tradiciones mientras se adaptan a nuevas tecnologías. La cremación de sus restos se llevará a cabo en Guayaquil, ciudad que lo vio consolidarse como un ícono.

No se han anunciado homenajes oficiales, pero se espera que radio Cristal dedique espacios en su programación para recordar su contribución. Esta noticia resuena en el ámbito cultural ecuatoriano, donde la radio sigue siendo un medio vital para la comunidad. Woelke deja un vacío en el dial guayaquileño, pero su legado perdura a través de grabaciones y recuerdos de oyentes. Su carrera ilustra la dedicación de los pioneros de la radiodifusión en Ecuador, contribuyendo al patrimonio sonoro del país.