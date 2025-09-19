Haaland y Doku lideran la victoria de Manchester City ante Napoli

Manchester City, Eintracht Frankfurt y Sporting CP ganaron sus partidos este jueves 18 de septiembre de 2025 en la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025/26, celebrada en Inglaterra, Alemania, y Portugal, iniciando la competición con victorias contundentes frente a Napoli, Galatasaray, y Kairat Almaty, respectivamente.

Dominio de Manchester City

Manchester City derrotó 2-0 a Napoli en el Etihad Stadium. El equipo de Pep Guardiola aprovechó la expulsión del capitán de Napoli, Giovanni Di Lorenzo, en el minuto 20, para dominar el partido.

Erling Haaland abrió el marcador en el segundo tiempo con un cabezazo, logrando su gol número 50 en 49 partidos de Champions, un récord histórico.

Jeremy Doku selló el 2-0 con una jugada individual en el minuto 76. Pese a las intervenciones de Vanja Milinkovic-Savic, Napoli no pudo resistir el ataque constante de los ingleses, que tuvieron 15 disparos frente a los tres de los italianos.

El sacrificado por la expulsión fue Kevin De Bruyne, exjugador del City, quien salió tras 26 minutos. Napoli, campeón de la Serie A 2024/25, mostró solidez defensiva hasta el segundo tiempo, pero no logró generar peligro tras quedarse con 10 jugadores.

Goleadas en Frankfurt y Lisboa

En Alemania,Eintracht Frankfurt goleó 5-1 a Galatasaray en el Deutsche Bank Park. El ex equipo de Willian Pacho remontó un gol inicial de Yunus Akgun para Galatasaray en el minuto 8. Tres tantos en los últimos instantes del primer tiempo, incluyendo un autogol de Davinson Sánchez, dieron la vuelta al marcador. Jonathan Burkardt anotó un doblete en el segundo tiempo, y Ansgar Knauff cerró el 5-1 en el minuto 88.

En el Estadio José Alvala de Lisboa, Sporting CP superó 4-1 a Kairat Almaty, debutante kazajo. Trincao marcó dos goles, mientras Alisson Santos y Geovany Quenda completaron la goleada. Edmilson Santos anotó el gol de la honra para Kairat en el 86.

Contexto de la competición

La Champions League 2025/2026 estrena un formato de liga con 36 equipos, donde cada club disputa ocho partidos contra rivales de diferentes potes. Paris Saint-Germain, campeón defensor tras vencer a Inter en 2024/25, lidera el ranking, seguido por clubes como Real Madrid y Manchester City. La jornada inaugural, disputada entre el 16 y 18 de septiembre, incluyó otros resultados como el 3-2 de Liverpool sobre Atlético de Madrid. Los equipos buscan posicionarse entre los ocho primeros para avanzar directamente a octavos de final.

Próximos encuentros

En la segunda jornada, programada para el 30 de septiembre, Kairat con Real Madrid, Galatasaray a Liverpool, Eintracht Frankfurt al Atlético Madrid. El 1 de octubre, Manchester City visita al As Mónaco, Napoli con Sporting Lisboa. Los clubes vencedores de la primera fecha buscarán mantener su impulso en una fase que culminará el 28 de enero de 2026.