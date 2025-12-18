COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Quito
Sociedad

Habilitan el tramo El Arenal–Pifo de la avenida Oswaldo Guayasamín luego de obra

El Municipio de Quito habilitó la circulación vehicular en la avenida Oswaldo Guayasamín luego de concluir el primer tramo de un proyecto integral de rehabilitación.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La reapertura del tramo El Arenal–Pifo restablece la conectividad vial hacia el aeropuerto de Quito tras una rehabilitación integral que beneficia a miles de usuarios diarios.

La circulación vehicular en la avenida Oswaldo Guayasamín, entre El Arenal de Tumbaco y el intercambiador de Pifo, quedó habilitada desde el 10 de diciembre de 2025, tras obras municipales que buscan mejorar la seguridad vial y la conectividad hacia el aeropuerto Mariscal Sucre.

Con la reapertura del tramo Puembo–Pifo, los vehículos circulan nuevamente sin restricciones por una de las arterias más transitadas del nororiente de Quito. La habilitación incluye los accesos al puente de El Chiche y a la parroquia de Puembo.

La intervención marca la conclusión del primer tramo de un proyecto de rehabilitación integral de 11 kilómetros, ejecutado por el Municipio de Quito. Según datos oficiales, la vía beneficia a cerca de 57 mil usuarios diarios.

Aunque la circulación ya está restituida, el Municipio informó que se completarán trabajos puntuales de señalización horizontal en sectores específicos. Estas labores se realizarán sin cierres ni afectaciones al tránsito normal.

Rehabilitación estructural de la vía

Las obras contemplaron una rehabilitación integral de la estructura asfáltica, debido al alto volumen de tránsito que soporta la avenida. No se trató de reparaciones superficiales, sino de una intervención estructural completa.

La avenida Oswaldo Guayasamín, también conocida como Interoceánica, conecta el Distrito Metropolitano de Quito con parroquias estratégicas como Pifo, Yaruquí y Tababela, además de servir como principal acceso al aeropuerto internacional.

Por esta razón, la intervención buscó mejorar la durabilidad de la calzada, reducir riesgos de siniestros viales y garantizar condiciones adecuadas para el transporte público, privado y de carga.

Importancia para la conectividad metropolitana

La reapertura restablece un eje clave de movilidad para residentes del valle de Tumbaco y usuarios que se desplazan diariamente hacia el aeropuerto. Asimismo, fortalece la conectividad entre Quito y el nororiente del Distrito.

De acuerdo con el Municipio, la rehabilitación responde a la necesidad de mantener operativa una vía estratégica para la economía local, el turismo y el transporte aéreo, considerando el crecimiento urbano del sector.

Además, la intervención se alinea con los planes municipales de mejoramiento vial y mantenimiento de corredores prioritarios, con énfasis en seguridad y eficiencia del tránsito.

Próxima intervención en Cumbayá

Concluida esta fase, el siguiente tramo previsto para intervención se ubica en Cumbayá, específicamente en el sector de La Praga. Esto con influencia en el área comercial cercana al Scala Shopping.

Los trabajos están programados a partir del 2 de enero de 2026, según la planificación acordada con operadores de transporte público del sector.

Esta coordinación permitió definir cierres parciales, desvíos y rutas alternas, con el objetivo de minimizar impactos durante la temporada comercial y mantener la movilidad en la zona.

