¿Habrá clases virtuales por el Referéndum y Consulta Popular 2025 en Ecuador?

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MINEDEC) confirmó oficialmente la modalidad de clases en las instituciones educativas designadas como recintos electorales para el Referéndum y Consulta Popular 2025. El proceso cívico se celebra este domingo 16 de noviembre, involucrando a millones de ciudadanos.

Para este proceso electoral, las autoridades utilizarán un total de 4.005 instituciones educativas de niveles básico y medio, además de 71 institutos y universidades de educación superior. Estos establecimientos en todo el territorio nacional funcionarán como recintos electorales.

Calendario y clases virtuales

De acuerdo al anuncio de la Cartera de Estado, con el propósito fundamental de asegurar la continuidad de las actividades académicas, se activará el “Plan de Continuidad Educativa”. Este plan establece la modalidad no presencial obligatoria. Las clases virtuales se implementarán de inmediato en los centros de votación.

Por lo tanto, los días 14 y 17 de noviembre habrá clases virtuales específicamente en las instituciones que funcionan como recintos electorales. Esta medida estratégica permite mantener los procesos de enseñanza-aprendizaje activos y garantiza la seguridad de estudiantes y docentes.

Garantizando el derecho a la educación

El Ministerio de Educación indicó que esta medida permitirá “mantener los procesos de enseñanza-aprendizaje, facilitar la limpieza y reacondicionamiento de la infraestructura educativa luego de la jornada electoral y, de esta manera, cumplir con la normativa constitucional sobre el derecho a la educación”.

Las instituciones que no participen como recintos electorales desarrollarán sus jornadas con absoluta normalidad en la modalidad presencial.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitirá los comunicados oficiales sobre el desarrollo del proceso y coordinará con las Fuerzas Armadas el despliegue operativo de seguridad.

Adicionalmente, el MINEDEC señaló que ejecutará un monitoreo nacional permanente a través del ECU 911 y las Mesas de Seguridad.

Referéndum y Consulta Popular 2025: voto facultativo

Más de 540 mil estudiantes de segundo y tercero de Bachillerato tendrán una oportunidad de ejercer su derecho al voto facultativo. Esta participación cívica está dirigida a los jóvenes de entre 16 y 18 años que deseen votar de manera voluntaria.

Más de 13.9 millones de ecuatorianos están convocados a ir a las urnas el próximo 16 de noviembre para decidir sobre cuatro preguntas en el Referéndum y Consulta Popular 2025. Entre ellas, se destaca la instauración de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución. Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la página web del CNE o en puntos de información habilitados.