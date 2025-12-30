COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Impacto

Hallan a un hombre sin vida dentro de un vehículo abandonado en la vía Panamericana, en Machala

Un hombre fue hallado sin vida dentro de un vehículo abandonado en Machala; autoridades investigan una muerte violenta tras una alerta recibida por el ECU 911.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un hombre no identificado fue hallado sin vida la madrugada de este martes 30 de diciembre, dentro de un vehículo abandonado en la vía Panamericana, a la altura de la parroquia El Retiro, en el cantón Machala, tras una alerta del ECU 911 que movilizó a unidades policiales para verificar la novedad.

De acuerdo con información preliminar, a las 05h30 los agentes acudieron al sitio para revisar un Chevrolet Aveo color plateado que permanecía detenido en la vía. Al inspeccionar el interior, encontraron en el asiento trasero a un hombre sin signos vitales, lo que confirmó la existencia de una muerte violenta.

Las primeras verificaciones señalaron que el cuerpo presentaba lesiones en el cuello compatibles con un ataque con arma blanca. El fallecido se encontraba boca abajo, sin documentos de identificación, y hasta el cierre de esta nota las autoridades no revelaron su identidad.

La escena quedó acordonada para preservar indicios, mientras se coordinaban los procedimientos de ley. El vehículo quedó bajo resguardo policial para las pericias correspondientes.

Procedimientos por parte de autoridades de Machala

Al sitio acudieron unidades de la Policía Nacional del Ecuador, personal de DINASED y de Medicina Legal, quienes realizaron el levantamiento de indicios y el procedimiento de levantamiento del cadáver conforme a los protocolos.

Entre las diligencias iniciales se incluyó la fijación de la escena, la recolección de evidencias y la inspección del vehículo. Esto con el fin de establecer tiempos, posibles trayectorias y circunstancias del hecho.

Entre las líneas de investigación se contempla establecer si el crimen ocurrió en otro lugar y posteriormente trasladaron el cuerpo, o si los hechos se produjeron en el mismo sitio donde estaba el vehículo.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni se han difundido hipótesis concluyentes sobre el móvil del hecho.

Seguimiento del caso

El cuerpo ahora permanece en Medicina Legal para la autopsia. Los resultados permitirán precisar la causa de la muerte y aportar datos para la identificación de la víctima. La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar información de manera confidencial que contribuya al esclarecimiento.

Las autoridades señalaron que el caso se mantiene en investigación y que se informará de novedades oficiales conforme avancen las diligencias (12).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jeremy Arévalo ya no entrena con el primer equipo del Racing de Santander y espera al 2 de enero para llegar al Stuttgart

Fallece Cecilia Giménez, autora de la restauración del Ecce Homo de Borja, a los 94 años

Contribuyentes deberán enviar comprobantes electrónicos al SRI en tiempo real desde enero de 2026

Octavio Rivero comunica su decisión de no seguir en Barcelona SC debido a diferencias con la dirigencia

Fiscalía fija nueva audiencia contra alias ‘Gerente’ tras anularse prisión preventiva en caso Comandos de la Frontera

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jeremy Arévalo ya no entrena con el primer equipo del Racing de Santander y espera al 2 de enero para llegar al Stuttgart

Fallece Cecilia Giménez, autora de la restauración del Ecce Homo de Borja, a los 94 años

Contribuyentes deberán enviar comprobantes electrónicos al SRI en tiempo real desde enero de 2026

Octavio Rivero comunica su decisión de no seguir en Barcelona SC debido a diferencias con la dirigencia

Fiscalía fija nueva audiencia contra alias ‘Gerente’ tras anularse prisión preventiva en caso Comandos de la Frontera

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jeremy Arévalo ya no entrena con el primer equipo del Racing de Santander y espera al 2 de enero para llegar al Stuttgart

Fallece Cecilia Giménez, autora de la restauración del Ecce Homo de Borja, a los 94 años

Contribuyentes deberán enviar comprobantes electrónicos al SRI en tiempo real desde enero de 2026

Octavio Rivero comunica su decisión de no seguir en Barcelona SC debido a diferencias con la dirigencia

Fiscalía fija nueva audiencia contra alias ‘Gerente’ tras anularse prisión preventiva en caso Comandos de la Frontera

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO