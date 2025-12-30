Hallan a un hombre sin vida dentro de un vehículo abandonado en la vía Panamericana, en Machala

Un hombre no identificado fue hallado sin vida la madrugada de este martes 30 de diciembre, dentro de un vehículo abandonado en la vía Panamericana, a la altura de la parroquia El Retiro, en el cantón Machala, tras una alerta del ECU 911 que movilizó a unidades policiales para verificar la novedad.

De acuerdo con información preliminar, a las 05h30 los agentes acudieron al sitio para revisar un Chevrolet Aveo color plateado que permanecía detenido en la vía. Al inspeccionar el interior, encontraron en el asiento trasero a un hombre sin signos vitales, lo que confirmó la existencia de una muerte violenta.

Las primeras verificaciones señalaron que el cuerpo presentaba lesiones en el cuello compatibles con un ataque con arma blanca. El fallecido se encontraba boca abajo, sin documentos de identificación, y hasta el cierre de esta nota las autoridades no revelaron su identidad.

La escena quedó acordonada para preservar indicios, mientras se coordinaban los procedimientos de ley. El vehículo quedó bajo resguardo policial para las pericias correspondientes.

Procedimientos por parte de autoridades de Machala

Al sitio acudieron unidades de la Policía Nacional del Ecuador, personal de DINASED y de Medicina Legal, quienes realizaron el levantamiento de indicios y el procedimiento de levantamiento del cadáver conforme a los protocolos.

Entre las diligencias iniciales se incluyó la fijación de la escena, la recolección de evidencias y la inspección del vehículo. Esto con el fin de establecer tiempos, posibles trayectorias y circunstancias del hecho.

Entre las líneas de investigación se contempla establecer si el crimen ocurrió en otro lugar y posteriormente trasladaron el cuerpo, o si los hechos se produjeron en el mismo sitio donde estaba el vehículo.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni se han difundido hipótesis concluyentes sobre el móvil del hecho.

Seguimiento del caso

El cuerpo ahora permanece en Medicina Legal para la autopsia. Los resultados permitirán precisar la causa de la muerte y aportar datos para la identificación de la víctima. La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar información de manera confidencial que contribuya al esclarecimiento.

Las autoridades señalaron que el caso se mantiene en investigación y que se informará de novedades oficiales conforme avancen las diligencias (12).