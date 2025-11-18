Hallan cuerpo de hombre de 56 años ahogado en el río Quinindé de Flavio Alfaro

El cuerpo sin vida de Manuel de los Ángeles García Sánchez de 56 años fue hallado en el río Quinindé a la altura del sitio La Molina, perteneciente a Novillo del cantón Flavio Alfaro la mañana de este martes 18 de noviembre.

El hombre había sido visto por última vez el domingo anterior y, según versiones preliminares, habría caído accidentalmente al río, lo que provocó su ahogamiento, según reportaron medios locales.

Moradores del sector alertaron a las autoridades tras descubrir el cuerpo flotando en el afluente. Personal policial y de Criminalística acudió al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y las diligencias iniciales. Hasta el momento, la principal hipótesis apunta a una caída accidental, aunque las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas exactas del deceso.

Accidentes similares en la provincia

El río Quinindé, que atraviesa varios cantones de Manabí, registra con frecuencia incidentes de ahogamiento, especialmente en épocas de crecidas o durante actividades cotidianas de pesca y cruce de personas. En lo que va de 2025, medios locales han reportado casos similares en ríos de la provincia, la mayoría calificados como accidentes.

La víctima, residente de la zona, era conocida en la comunidad de Novillo. Según testimonios de vecinos, el domingo 16 de noviembre fue visto caminando cerca del río, pero no regresó a su vivienda. El suceso generó preocupación entre sus familiares.

Reacciones por parte de familiares

La familia García Sánchez, de origen manabita, se encuentra consternada por la pérdida. Hasta el cierre de esta nota, no se han emitido declaraciones oficiales adicionales por parte de la Fiscalía ni de la Policía Nacional. Sin embargo, se continúan con las pericias correspondientes del hecho que enluta a una familia.

El cuerpo fue trasladado al centro forense de Portoviejo para la práctica de la autopsia que determinará la causa exacta y hora de la muerte. (39)