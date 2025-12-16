COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Latinoamérica

Hallan muerto a un joven soldado en la residencia oficial del presidente de Argentina, Javier Milei

Un soldado que prestaba servicio en la Quinta de Olivos, residencia oficial del presidente argentino Javier Milei, fue hallado sin vida en un puesto interno del predio.
La Quinta de Olivos funciona como residencia oficial y centro de actividades del presidente Javier Milei.
Redacción ED.

Un soldado de 21 años, identificado como Rodrigo Gómez, fue encontrado muerto este martes 16 de diciembre en un puesto de seguridad interna de la Quinta de Olivos (Buenos Aires), residencia oficial del presidente de Argentina, Javier Milei.

El cuerpo del militar tenía un disparo de arma larga. La principal hipótesis apunta a un posible suicidio motivado por problemas económicos.

Personal que presta servicio en la residencia presidencial halló el cuerpo en la madrugada, entre las 05h00 y 05h30, y de inmediato se activaron los protocolos de emergencia.

Soldado dejó una carta

El joven militar pertenecía al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín del Ejército Argentino, específicamente al Escuadrón Chacabuco, encargado de tareas de custodia en el predio. Fue encontrado con una herida de bala en la cabeza, producida por un arma larga, posiblemente su fusil reglamentario FAL, que estaba junto al cuerpo.

Junto al cadáver se halló una carta dirigida a familiares y camaradas, en la que el soldado mencionaba problemas económicos, incluyendo una deuda significativa con entidades financieras. Esta evidencia refuerza la hipótesis de suicidio, aunque la investigación mantiene abiertas todas las líneas.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, con jurisdicción en San Isidro, intervino en el caso y ordenó pericias a la Policía Federal Argentina. La autopsia se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. “Todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente”, se informó.

La presidencia de Argentina lamentó el hecho

La Vocería Presidencial comunicó el hecho a través de un mensaje en la red social X. Allí se indicó que se dio intervención a fuerzas federales para esclarecer las circunstancias.

El comunicado agregó: “El Presidente de la Nación y todo el Gobierno Nacional expresa sus condolencias y acompaña a la familia en este momento de dolor”.

El episodio ocurrió mientras el presidente Milei se encontraba en la residencia. Además, coincidió con la agenda oficial del día, que incluyó una reunión en la Casa Rosada con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

La custodia de la Quinta de Olivos está a cargo de la Casa Militar, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia. Las autoridades aguardan los resultados de las pericias para confirmar las causas definitivas de la muerte.

 

