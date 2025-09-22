Hallan muertos a los cantantes colombianos B King y Regio Clown, tras una semana de su desaparición en México

Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo sin vida de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown) este lunes 22 de septiembre, tras su desaparición reportada el 16 de septiembre en la Ciudad de México.

Se trata de un caso que involucró colaboración bilateral para esclarecer el paradero de los artistas, incluso, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció públicamente.

El hallazgo de los cuerpos de B King y Regio Clown

Los cuerpos fueron localizados en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Sin embargo, no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias de sus decesos.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México había emitido fichas de búsqueda el pasado 18 de septiembre, tras recibir la denuncia de su representante.

Los artistas fueron vistos por última vez saliendo de un gimnasio en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, rumbo a una sesión de ejercicio, el pasado 16 de septiembre. Según se conoció, habían llegado a México para participar en eventos musicales relacionados con el Día de la Independencia mexicana.

Intervención diplomática y repercusión

El caso ganó visibilidad internacional cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó el 21 de septiembre la intervención de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y del cuerpo diplomático colombiano en México para localizarlos con vida.

Petro mencionó posibles vínculos con actividades delictivas transnacionales y entornos de consumo de drogas.

Colectivos artísticos, familiares y fanáticos impulsaron campañas en redes sociales con hashtags como #BúsquedaBKing y #ApareceRegioClown, exigiendo avances en la investigación.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República coordinaron esfuerzos con autoridades colombianas.

Investigación de las muertes de B King y Regio Clown

La Fiscalía del Estado de México y la de la Ciudad de México mantienen abiertas las indagatorias para determinar las causas de las muertes. Reportes preliminares indican que los cuerpos presentaban signos de violencia, aunque no se han revelado detalles forenses.

Inicialmente, surgieron confusiones con reportes en Sonora, pero las autoridades aclararon que no había indicios de desaparición en ese estado.

La embajada de Colombia en México ofrece apoyo consular a las familias, que viajan para trámites de repatriación.

Perfiles de los artistas fallecidos

El cantante de música urbana B King, de 31 años y originario de Santander, era dueño de éxitos como ‘Made in Cali’, ‘Destino’ y ‘Qué rico besarnos’.

Se destacaba en el reguetón y géneros alternativos, y era conocido por su relación pasada con la influencer colombiana Marcela Reyes.

Regio Clown, de 35 años y oriundo del Valle del Cauca, se presentaba como DJ y productor. Sus actuaciones fusionaban energía cruda con experiencias sensoriales, atrayendo audiencias en la escena electrónica y urbana colombiana.

Ambos compartieron escenario en el evento ‘Sin Censura Independence Day’ el 14 de septiembre en el club ElectroLab, en ciudad de México, junto al representante Juan Camilo Gallego y la cantante venezolana Angie Miller.