Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Tragedia

Hallan un cuerpo en una playa de Muisne y activan investigación policial

El hallazgo de un cuerpo humano en una playa del cantón Muisne activó un operativo policial y abrió una investigación para determinar identidad y circunstancias del fallecimiento.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

La mañana de este martes, un cuerpo humano fue hallado en una playa del cantón Muisne, en el sur de la provincia de Esmeraldas. El hallazgo motivó la activación del sistema ECU 911, el despliegue de la Policía Nacional y el inicio de investigaciones oficiales para esclarecer qué ocurrió, quién es la víctima y bajo qué circunstancias se produjo el fallecimiento.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo estaba a orillas del mar, en una zona costera del cantón. El hecho se reportó al ECU 911 de Esmeraldas, que coordinó de inmediato la atención del caso.

Tras la alerta, unidades de la Policía Nacional del Ecuador se trasladaron al lugar para verificar la novedad. Al constatar el hallazgo, los agentes acordonaron el área con el fin de preservar la escena y evitar la contaminación de posibles indicios.

Personal especializado realizó las pericias iniciales y el levantamiento del cuerpo, siguiendo los protocolos legales establecidos para este tipo de casos. Posteriormente, Medicina Legal trasladó el cuerpo a la morgue para los exámenes correspondientes.

Investigación en curso

Las autoridades informaron que se han iniciado las investigaciones para identificar a la víctima, establecer la causa de la muerte y determinar responsabilidades. Hasta el cierre de esta nota, no se ha confirmado la identidad de la persona. Tampoco se han dado a conocer detalles oficiales sobre el tiempo que el cuerpo llevaba en el lugar.

El cantón Muisne, ubicado al sur de la provincia de Esmeraldas, es una zona turística y pesquera que en los últimos años ha enfrentado episodios de violencia asociados a distintos factores, lo que mantiene en alerta a la población.

Habitantes del sector manifestaron su preocupación por el hallazgo y señalaron que esperan mayor presencia policial y acciones preventivas para garantizar la seguridad en las áreas costeras, especialmente en horarios de menor afluencia.

Las autoridades locales han reiterado que se ejecutan operativos de control y patrullaje en coordinación con la Policía Nacional, como parte de las estrategias para prevenir delitos y responder de manera oportuna ante emergencias.

Procedimientos y próximos pasos

El cuerpo permanecerá bajo custodia de Medicina Legal hasta que se completen los exámenes forenses, cuyos resultados permitirán determinar la causa exacta del fallecimiento y aportar datos para la identificación de la víctima.

