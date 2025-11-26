Nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, advierte que no habrá tregua contra el crimen organizado en Ecuador.

El ascenso de Henry Delgado al frente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas arrancó este 26 de noviembre de 2025, durante una ceremonia solemne en la Escuela Militar Eloy Alfaro de Parcayacu, en Quito.

Ante autoridades estatales y el presidente Daniel Noboa, Delgado prometió tomar decisiones firmes contra las estructuras criminales que amenazan la seguridad nacional. “No habrá tregua (para el crimen organizado) los seguiremos combatiendo. Donde pongamos el pie, habrá firmeza, contundencia y será para combatir y neutralizar a las amenazas”, declaró en su discurso.

El acto contó con la presencia de los nuevos mandos militares y representantes de las funciones del Estado. La aparición pública de Noboa tras su viaje recientemente descrito como “confidencial” destacó la importancia del momento. El relevo en la cúpula militar apunta a reforzar la estructura institucional para enfrentar el creciente desafío del crimen organizado en Ecuador.

Crimen organizado en Ecuador: amenazas que alteran la seguridad nacional

Durante su intervención, Delgado señaló los principales riesgos que desafían la estabilidad del país: grupos dedicados al tráfico de combustible, al narcotráfico y a la minería ilegal, actividades ilícitas que operan en diversas zonas del territorio. El jefe militar aseguró que los operativos recientes ya han impactado económicamente a esas redes con pérdidas superiores a “$10.500 millones”.

El nuevo comandante enfatizó que los despliegues tendrán siempre un enfoque de acción directa, diseñado para desarticular las organizaciones delictivas. Reafirmó su postura ante los presentes: “No habrá tregua, los seguiremos combatiendo”, y apeló al respaldo ciudadano con otro llamado contundente: “¿Pueblo, queréis seguridad y libertad? Pues apoyad el accionar de las Fuerzas Armadas”.

Exhorto a la Función Judicial y respaldo del Gobierno

Delgado garantizó que las operaciones militares respetarán en todo momento los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, pidió a la Función Judicial apoyo para “materializar las salas especializadas de lo penal con jueces con conocimiento”, a fin de asegurar procesos eficaces contra quienes atenten contra la ley. Esa coordinación, dijo, resultará clave para sostener los resultados operativos en el largo plazo.

El presidente Daniel Noboa respaldó públicamente esa petición y defendió el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad. “Este gobierno respalda el compromiso de hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas y cualquiera que los ataque tendrán que enfrentarse conmigo (…)”, afirmó. Además instó a la empresa privada a cooperar con equipos y capacitación, y aseguró que “jamás se rendirá” hasta garantizar “paz a los ecuatorianos”.

Reestructuración del alto mando y nueva estrategia nacional

Asimismo, Noboa recordó que en septiembre pasado reorganizó el alto mando militar. Nombró a Mauricio Salazar Machuca en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, a Jhon Miño Razo en la Fuerza Terrestre, y a Ricardo Unda Serrano en la Armada.

Con el ascenso de Delgado, la cúpula concluye una renovación clave en momentos de emergencia de seguridad.

La nueva estructura militar planea aumentar la coordinación con instituciones civiles y sectores privados, con el objetivo de acelerar la respuesta estatal ante delitos de alto impacto. El mensaje central gira en torno a acción firme, respaldo político e institucionalidad, con miras a estabilizar las zonas sensibles y recuperar el control territorial.