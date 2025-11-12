Henry Espinoza, el artesano mantense que transforma madera reciclada en arte

El artesano Henry Espinoza, de 49 años, residente de Manta (Ecuador), dedica más de 25 años a la creación de artesanías en madera reciclada. Su trabajo, que combina arte y sostenibilidad, incluye desde modelos de barcos y máscaras hasta casitas personalizadas para mascotas, una iniciativa que surgió durante la pandemia de 2020 para sostener a su familia tras perder su empleo.

Un oficio que combina arte y conciencia ambiental

Su taller y casa está ubicado en el sector de la avenida 4 de Noviembre y calle 318. Allí, Espinoza elabora piezas artesanales hechas completamente a mano. Su materia prima proviene principalmente de madera, piedra, latas y conchas recicladas recolectadas en las playas de la ciudad. “Empecé por curiosidad —relata—, con materiales que encontraba en la playa. Luego fui perfeccionando la técnica y ahora elaboro desde máscaras hasta barcos a escala”.

El artesano ha mantenido su oficio durante más de dos décadas, alternando la carpintería tradicional con la creación artística. Su colección personal incluye caretas, espadas, peces decorativos e insignias navales, todas realizadas con paciencia y precisión. “Cada trabajo requiere tiempo y dedicación; algunos pueden tomar de uno a tres meses dependiendo del tamaño y la escala”, explica.

Además de sus creaciones personales, Espinoza realiza encargos bajo pedido, pero aclara que el proceso no es inmediato. “Esto no se hace de la noche a la mañana. Cada pieza tiene su tiempo, porque todo está hecho a mano”, afirma.

Del arte al emprendimiento familiar: “Casitas de Apuki”

Durante la crisis sanitaria de 2020, Espinoza perdió su empleo en una empresa local. Ante la necesidad de generar ingresos, junto a su esposa e hija decidió crear casitas de madera para mascotas, aprovechando su conocimiento en carpintería. Así nació la marca “Casitas de Apuki”, un emprendimiento familiar que hoy cuenta con presencia en redes sociales y en ferias locales.

El negocio ofrece una variedad de modelos y tamaños, con precios que van desde 40 hasta 130 dólares, según el diseño y los materiales solicitados. “Empezamos en plena pandemia y poco a poco hemos ido creciendo. Los sábados y domingos estamos en la avenida 4 de Noviembre, de 9:00 a 14:00, mostrando y vendiendo los productos”, comenta el artesano.

Los pedidos también se reciben a través de la página “Casitas de Apuki” o al número 0967039406, donde los clientes pueden personalizar las dimensiones y acabados de las estructuras. Las casitas, elaboradas con maderas tratadas y resistentes al clima, se han convertido en una opción duradera y estética para quienes buscan refugios cómodos para sus mascotas.

El arte como herencia y pasión familiar

El taller de Henry Espinoza, más que un espacio de trabajo, parece un pequeño museo. En cada rincón se observan barcos a escala, figuras mitológicas y piezas decorativas que reflejan su creatividad. Sus familiares y amigos suelen visitar el lugar, sorprendidos por la cantidad y calidad de sus obras. “Siempre me dicen que parece un museo. No pueden creer que todo esté hecho a mano”, cuenta con orgullo.

Su familia, compuesta por su esposa e hija, ha sido su mayor fuente de inspiración. “Ellas me motivan a seguir. A veces salimos y ven algo que creen que puedo hacer. Me enseñan una foto, y yo lo elaboro tal cual lo imaginamos”, comenta. Esa colaboración familiar ha permitido que el taller se mantenga activo y que nuevas ideas surjan constantemente.

Henry Espinoza también corre por su salud

Además de su faceta como artesano, Henry Espinoza es deportista y competidor amateur en atletismo. Desde el año 2000 participa en carreras locales y provinciales, motivado por razones de salud, ya que padece asma. “El atletismo me ayuda a fortalecer el cuerpo y mantenerme activo. Entreno por las tardes, tipo seis, y compito los fines de semana cuando hay eventos”, afirma.

Su disciplina deportiva complementa su labor artesanal, demostrando que el orden y la constancia son pilares fundamentales en su vida. “Todo es cuestión de organizarse: trabajo, arte, deporte y familia”, asegura.