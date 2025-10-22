Hija de Villavicencio teme liberación de José Serrano en caso Magnicidio FV

Amanda Villavicencio, hija del asesinado excandidato presidencial Fernando Villavicencio, expresó su preocupación por la posible liberación de José Serrano, investigado en el caso Magnicidio FV, en una audiencia migratoria en Estados Unidos programada para el 23 de octubre de 2025. La decisión podría permitirle comparecer en libertad ante la justicia ecuatoriana, generando temores sobre el avance del proceso.

En una entrevista con NotiMundo al Día, Amanda Villavicencio alertó sobre las implicaciones de la audiencia migratoria de José Serrano, exministro del Interior durante el correísmo, reprogramada por tercera vez. Serrano es un sospechoso clave en el caso Magnicidio FV, que indaga la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, periodista y candidato presidencial del movimiento Construye, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito tras un mitin de campaña.

Temores por redes de crimen organizado

“Si José Serrano es liberado en Estados Unidos, comparecerá en libertad, y hay temor por un personaje oscuro con gran poder en el país”, afirmó Villavicencio, vinculando el caso a redes de crimen organizado. La investigación también involucra a Xavier Jordán y Daniel Salcedo, sospechosos de participar en el magnicidio, cuyos roles podrían confirmarse con futuros testimonios.

Villavicencio destacó conexiones entre el caso Magnicidio FV, el caso Metástasis y el asesinato del general Jorge Gabela en 2015. Estas vinculaciones sugieren una investigación más amplia sobre redes de narcotráfico y corrupción institucional en Ecuador, lo que amplifica la complejidad del proceso.

Complicaciones judiciales en el caso

El caso ha enfrentado obstáculos procesales. La jueza Daniela Ayala otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva para Serrano y Jordán, como presentaciones periódicas en un consulado ecuatoriano en Miami. Sin embargo, la jueza Luz María Ortiz, tras un recurso de la familia, dictó medidas de protección para las víctimas que Ayala omitió.

En la Corte Provincial, el juez Vaca solicitó vacaciones hasta después de la audiencia de Serrano en Estados Unidos, generando críticas. Además, un enredo sobre la competencia de los jueces en la revisión de medidas cautelares persiste sin resolverse, retrasando el proceso.

Audiencias clave y testimonios anticipados

El 31 de octubre de 2025, se instalará una audiencia en Ecuador para recibir dos testimonios anticipados: uno de un exoficial de investigación policial y otro de un testigo protegido del caso Metástasis. Villavicencio espera que estos aporten pruebas sobre el rol de Serrano y Salcedo. “Los testimonios que vienen son los que realmente esperamos”, señaló.

El caso Magnicidio FV busca esclarecer quiénes ordenaron el asesinato de Villavicencio, un crimen que marcó las elecciones de 2023. La investigación ha revelado vínculos con redes de crimen organizado, lo que resalta su relevancia para la seguridad nacional.