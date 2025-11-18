Hijas de Fernando Villavicencio son reconocidas como acusadoras particulares en caso Magnicidio

Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto de 2023, fueron reconocidas este martes 18 de noviembre como acusadoras particulares contra cuatro procesados por el delito de asesinato con alevosía: el exministro del Interior José Serrano, el exasambleísta Ronny Aleaga, el empresario Xavier Jordán y el condenado por corrupción Daniel Salcedo. El acto procesal se realizó en el cuarto piso del Complejo Judicial Norte de Quito, ante la jueza penal Luz María Ortiz, quien lleva la causa conocida como Magnicidio FV.

En la diligencia, las hijas de Fernando Villavicencio ratificaron su firma en el escrito de acusación particular presentado inicialmente el 30 de octubre pasado. Según el documento, los cuatro procesados habrían participado directa o indirectamente en la planificación, coordinación y ejecución del crimen “dentro de un esquema delictivo que evidencia un alto grado de organización y reparto de funciones, propio de estructuras criminales complejas”.

Pruebas apuntan a concertación previa y provisión de recursos

De acuerdo con diario El Universo, la acusación particular sostiene que las interceptaciones telefónicas, informes periciales, testimonios anticipados y análisis de vínculos financieros y comunicacionales practicados en el proceso permiten identificar actos de preparación y concertación previa entre los procesados. Estos incluirían coordinaciones logísticas, provisión de recursos económicos y materiales, así como intercambio de información sensible sobre los desplazamientos y rutinas del candidato asesinado cuando participaba en un mitin en el norte de Quito.

José Serrano fue ministro del Interior y de Justicia durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Mientras que Ronny Aleaga, exmiembro de la pandilla Latin King, fue asambleísta por la coalición UNES-Revolución Ciudadana en el período 2021-2023. Xavier Jordán y Daniel Salcedo están procesados en el caso Metástasis por presunta delincuencia organizada en el sistema judicial y de salud.

Fiscalía pide investigar a Xavier Jordán por presunto incumplimiento de medidas de protección

Paralelamente, la fiscal del caso Magnicidio FV, Ana Hidalgo, solicitó a la jueza Luz María Ortiz que remita copias certificadas a la Fiscalía de Pichincha. El objetivo es iniciar una investigación contra Xavier Jordán por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente (art. 282 del COIP). La petición responde a una alerta presentada el 30 de octubre por el abogado Patricio Rosero, representante de las hijas de Villavicencio.

Rosero denunció que Jordán, quien reside en Miami, Estados Unidos, habría publicado mensajes intimidatorios en la red social X (antes Twitter) dirigidos a Tamia y Amanda Villavicencio. Violando la prohibición de realizar actos de persecución o intimidación, incluyendo por medios digitales, ordenada el 29 de septiembre de 2025. La medida de protección prohíbe a los procesados acercarse a menos de 200 metros de las víctimas. Incluso, el realizar cualquier acto de intimidación directa o indirecta.

Medidas de protección ratificadas en septiembre

El 29 de septiembre, la jueza Ortiz ratificó las medidas cautelares previstas en el artículo 558 numerales 1, 2 y 3 del COIP. Es decir, prohibición de concurrir a determinados lugares, de acercarse a las víctimas y de realizar actos de persecución o intimidación. Incluso a través de redes sociales. La Fiscalía recordó que estas disposiciones fueron notificadas a todos los procesados en la audiencia de formulación de cargos.

Con el reconocimiento formal como acusadoras particulares, Tamia y Amanda Villavicencio podrán intervenir activamente en todas las etapas del juicio por el asesinato de su padre. Incluyendo la presentación y evacuación de pruebas, el interrogatorio de testigos y peritos, y la formulación de pedidos procesales (24).