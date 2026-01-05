COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Latinoamérica

Hijo de Nicolás Maduro denuncia “secuestro” de su padre y pide solidaridad internacional

Desde la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra calificó la captura de su padre como un “secuestro”, cuestionó a Estados Unidos y alertó sobre un precedente global.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Hijo de Nicolás Maduro denuncia “secuestro” de su padre y pide solidaridad internacional
Maduro Guerra apeló a la comunidad internacional y calificó el respaldo a su padre como una obligación ética y jurídica.
Hijo de Nicolás Maduro denuncia “secuestro” de su padre y pide solidaridad internacional
Maduro Guerra apeló a la comunidad internacional y calificó el respaldo a su padre como una obligación ética y jurídica.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Nicolás Maduro Guerra, hijo del capturado presidente venezolano Nicolás Maduro y diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró que su padre se encuentra “secuestrado” por Estados Unidos y pidió solidaridad internacional para lograr su retorno a Venezuela.

El pronunciamiento se dio durante la sesión de instalación de la Asamblea Nacional, celebrada en Caracas, en un contexto marcado por alta tensión política y diplomática. Maduro Guerra se refirió directamente al operativo militar estadounidense que el sábado derivó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, dentro de territorio venezolano.

Según el legislador oficialista, la acción constituye una violación directa a la soberanía nacional y sienta un precedente que podría afectar a cualquier país. “Si normalizamos el secuestro de un jefe de Estado, ningún país está a salvo”, advirtió ante el pleno parlamentario.

Maduro Guerra cuestionó a EE. UU.

Afirmó que lo ocurrido trasciende a Venezuela y representa, a su juicio, una amenaza a la estabilidad global y al principio de igualdad soberana entre las naciones. En su discurso, Maduro Guerra apeló a la comunidad internacional y calificó el respaldo a su padre como una obligación ética y jurídica.

Sostuvo que el silencio frente a estos hechos debilita el sistema internacional y compromete a quienes evitan pronunciarse. El diputado también rechazó las acusaciones presentadas por Estados Unidos contra Nicolás Maduro, Cilia Flores y otras personas, que incluyen cargos por narcotráfico y tráfico de armas.

Maduro Guerra cuestionó su propia inclusión en la causa judicial y aseguró que existe una persecución política contra su familia. “Mi persona y mi familia están siendo perseguidas”, afirmó, sin reconocer legitimidad al proceso judicial abierto en territorio estadounidense.

Se declara inocente

Mientras tanto, Nicolás Maduro compareció este lunes 5 de enero ante un tribunal federal en Nueva York. Alí se declaró inocente de los cargos en su contra. “Soy inocente, no soy culpable”, expresó ante el juez federal Alvin K. Hellerstein.

Cilia Flores también se declaró inocente durante su primera audiencia ante la justicia estadounidense. La Fiscalía la acusa, entre otros delitos, de haber aceptado sobornos para intermediar una reunión entre un narcotraficante y el entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela en 2007.

Durante la diligencia judicial contra Maduro, Flores recordó su condición de primera dama venezolana, en un proceso que mantiene la atención regional e internacional.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hijo de Nicolás Maduro denuncia “secuestro” de su padre y pide solidaridad internacional

Aucas apuesta por Norberto Araujo para relanzar su proyecto deportivo en 2026

EE.UU. justifica en la ONU la captura de Maduro como una “operación policial” contra un “narcoterrorista”

Feriado de Año Nuevo impulsó la mayor ocupación hotelera de la última década, según el Gobierno Nacional

Bancada ADN solicita al CNE fiscalización de fondos de campañas de Revolución Ciudadana tras captura de Maduro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hijo de Nicolás Maduro denuncia “secuestro” de su padre y pide solidaridad internacional

Aucas apuesta por Norberto Araujo para relanzar su proyecto deportivo en 2026

EE.UU. justifica en la ONU la captura de Maduro como una “operación policial” contra un “narcoterrorista”

Feriado de Año Nuevo impulsó la mayor ocupación hotelera de la última década, según el Gobierno Nacional

Bancada ADN solicita al CNE fiscalización de fondos de campañas de Revolución Ciudadana tras captura de Maduro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aucas apuesta por Norberto Araujo para relanzar su proyecto deportivo en 2026

EE.UU. justifica en la ONU la captura de Maduro como una “operación policial” contra un “narcoterrorista”

Feriado de Año Nuevo impulsó la mayor ocupación hotelera de la última década, según el Gobierno Nacional

Bancada ADN solicita al CNE fiscalización de fondos de campañas de Revolución Ciudadana tras captura de Maduro

Hija de Jennifer Pazmiño resulta herida tras ataque de la mascota familiar

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO