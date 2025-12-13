¡Hinchas estaban furiosos!: La visita de Leo Messi a un estadio de India termina en disturbios

Lionel Messi, acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez, visitó este sábado 13 de diciembre de 2025 el Salt Lake Stadium (estadio) de Calcuta, India, en el marco del GOAT Tour 2025. Sin embargo, todo terminó en caos.

Según se informó, la aparición del astro del fútbol de solo 22 minutos provocó disturbios: aficionados arrojaron sillas y objetos al campo, invadieron el césped y vandalizaron instalaciones.

La breve visita de Leo Messi generó molestia

La visita de Lionel Messi a India inició con gran expectativa. El astro argentino arribó el viernes al Aeropuerto Internacional Netaji Subhash Chandra Bose en Calcuta, recibido por multitudes. Previamente, inauguró virtualmente una estatua de más de 20 metros en su honor, la más alta dedicada al futbolista.

Hoy, acompañado por sus compañeros del Inter Miami, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, Messi acudió al Salt Lake Stadium (conocido como Vivekananda Yuba Bharati Krirangan), con capacidad para decenas de miles de espectadores

El evento comenzó con Messi realizando una vuelta al campo saludando a los aficionados. Sin embargo, rodeado por un cordón de seguridad, políticos, dignatarios y VIP, la visibilidad para el público fue limitada. La estancia duró aproximadamente 20-22 minutos, lejos de lo esperado por los asistentes, quienes habían pagado entradas entre 4.500 y 12.000 rupias (aproximadamente 50-130 dólares).

La molestia y furia de los aficionados

Tras la salida de Messi por motivos de seguridad, los espectadores expresaron frustración. Arrojaron botellas de agua, sillas arrancadas de las gradas y otros objetos al terreno de juego. Algunos invadieron el campo, rompiendo vallas, pancartas y estructuras temporales.

Videos y fotos mostraron el césped cubierto de escombros y humo en algunas zonas.

Las autoridades evacuaron a Messi y su comitiva de urgencia. La policía intervino para controlar la situación, recurriendo en algunos casos a cargas.

El organizador principal, Satadru Dutta, fue detenido por la policía de Calcuta tras una denuncia por mala gestión. Mientras que se comprometió por escrito a reembolsar las entradas.

La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, pidió disculpas públicas a Messi y ordenó una investigación de alto nivel sobre los incidentes.

El tour de Messi por India

El GOAT Tour 2025 es una gira promocional de tres días por cuatro ciudades indias: Calcuta, Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi. Incluye clínicas de fútbol juvenil, eventos benéficos, un partido exhibición y reuniones con autoridades. Tras los incidentes, Messi continuó hacia Hyderabad para la siguiente etapa.

Este episodio resalta la enorme popularidad de Messi en India, donde el fútbol tiene fervientes seguidores pese al dominio del críquet, pero también los desafíos de gestionar eventos masivos con altas expectativas.