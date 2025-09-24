Hombre asesinado en su domicilio durante ataque armado en Manta

Un hombre fue asesinado la noche de este 23 de septiembre, en el barrio Miraflores de Manta. Sujetos armados irrumpieron en su vivienda y lo acribillaron con múltiples disparos. El crimen, ocurrido alrededor de las 20h00, dejó consternada a la comunidad. Además, se suma a una ola de violencia que afecta al distrito que integran Manta, Montecristi y Jaramijó.

Detalles del ataque

Según información preliminar, la víctima recibió varios impactos de bala en el interior de su domicilio, quedando sin vida en el lugar. Hasta el cierre de esta edición, su identidad no había sido revelada por las autoridades. La Policía Nacional acudió de inmediato a la escena para iniciar las investigaciones y recabar evidencias que permitan identificar a los responsables.

Familiares y vecinos se congregaron en los alrededores de la vivienda, donde se vivieron momentos de dolor y conmoción. Testimonios recogidos en el lugar señalaron que el ataque fue directo. Sin embargo, aún no se conocen los móviles detrás de este nuevo crimen que sacude a la ciudad portuaria.

Investigación policial en curso

Los agentes desplegaron un operativo en la zona de Miraflores. Al mismo tiempo, unidades especializadas en Criminalística levantaban indicios para la investigación. Autoridades locales han indicado que la violencia registrada en Manta responde a disputas entre estructuras criminales. No se han confirmado vínculos específicos en este caso.

La Policía mantiene bajo reserva las líneas de investigación, pero reiteró que se reforzarán los patrullajes en sectores identificados como de alto riesgo. El Ministerio del Interior también anunció que dará seguimiento a los hechos registrados en la ciudad en las últimas horas.

Cifras de violencia en Manta

Este crimen representa la cuarta muerte violenta en menos de 24 horas en el distrito conformado por Manta, Montecristi y Jaramijó. De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del año 2025 se han registrado 373 asesinatos en la jurisdicción. Esto la consolida como una de las más golpeadas por la violencia en el país.

Los repetidos homicidios han generado preocupación entre los habitantes. También, aumentan la presión sobre las autoridades para implementar estrategias de seguridad más efectivas. El incremento de ataques armados refleja la complejidad del panorama en la provincia de Manabí, que enfrenta el accionar de bandas delictivas vinculadas al crimen organizado.

El asesinato en Miraflores se suma a la serie de hechos violentos que mantienen en alerta a la ciudadanía de Manta y sus alrededores. Mientras la Policía avanza en las investigaciones, las comunidades exigen respuestas y acciones inmediatas para frenar la escalada criminal que afecta a la región. (24)