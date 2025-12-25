COMUNIDAD POR USD 1
Hombre asesinó a su vecino por usar pirotecnia en los festejos de Navidad

Un hombre de 68 años fue detenido en La Plata, Argentina, tras asesinar a tiros a su vecino durante la madrugada de Navidad.
El sospechoso del crimen fue detenido, mientras que el cadáver se halló en una escalera.
Redacción ED.

Redacción ED.

Un hombre de 68 años, identificado como J.C.M., asesinó a tiros a su vecino Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, durante la madrugada de Navidad.

El trágico hecho se dio en un complejo de monoblocks en La Plata, Argentina, luego de una discusión originada por el uso de pirotecnia por parte de los hijos de la víctima.

El agresor efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento, impactando a Ramírez en el cuello y el hombro.

Discusión y muerte en Navidad

La intervención policial se inició tras una alerta radial recibida por el personal del Comando Patrulla, que informaba sobre una persona herida de arma de fuego.

Al arribar al sitio, los efectivos encontraron el cuerpo de Ramírez en el descanso de una escalera del edificio. Según los testigos, el conflicto escaló rápidamente cuando el ahora detenido reaccionó violentamente ante el ruido de los fuegos artificiales que manipulaban los familiares de la víctima.

Los agentes de seguridad identificaron el departamento del presunto atacante, cuya puerta se encontraba entreabierta. Al ingresar, observaron al sospechoso apoyando un arma sobre una mesa.

El sujeto fue detenido y el lugar preservado para el trabajo de los peritos científicos y el gabinete de homicidios de la DDI La Plata.

Durante el allanamiento en la vivienda del imputado, las autoridades secuestraron un arsenal compuesto por una pistola Bersa Thunder 40 PRO, utilizada en el crimen, una escopeta calibre 20, un rifle de aire comprimido y diversas municiones. Según las fuentes policiales consultadas, ninguna de las armas presentaba pedido de secuestro activo hasta el momento de la verificación.

Represalias y tensión en el barrio

Tras conocerse el deceso de Ramírez, la tensión en el lugar aumentó drásticamente. Un grupo de vecinos indignados por el ataque se dirigió hacia el estacionamiento del complejo y prendió fuego a un Peugeot 504, propiedad del detenido.

El incendio del vehículo obligó a un despliegue policial adicional para evitar que los incidentes aumentaran.

El fiscal de turno, Patricio Barraza, se hizo presente en la escena para coordinar las actuaciones judiciales. Se ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia de ley. Mientras que al detenido lo trasladaron a la comisaría bajo los cargos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

