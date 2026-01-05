Hombre es asesinado en ataque armado en el barrio La Pradera, en Manta

Hernán Sánchez, de 34 años, fue asesinado la noche de ayer, domingo 4 de enero, en el barrio La Pradera, de Manta, cuando se movilizaba en una motocicleta y fue atacado por sujetos armados, en un hecho que se suma a los recientes episodios de violencia registrados en la ciudad.

El crimen ocurrió en el último día del feriado de Año Nuevo, cuando la víctima se desplazaba por una de las calles del sector. De acuerdo con información preliminar, Sánchez fue interceptado por individuos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Moradores del barrio señalaron que durante el ataque se escucharon más de 12 detonaciones. Tras el hecho, el cuerpo de la víctima quedó tendido en plena vía pública, lo que obligó a la intervención de unidades policiales y de emergencia que acudieron al sitio para confirmar el fallecimiento.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal especializado inició el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos.

Hermano asesinado en La Pradera

Este nuevo hecho violento afecta nuevamente a la misma familia. Un hermano del fallecido, Elvis Gregorio Sánchez Sornoza, fue asesinado el viernes 29 de marzo de 2024, durante el feriado de Semana Santa, también en el barrio La Pradera, según registros policiales.

Ambos crímenes ocurrieron en el mismo sector de Manta, lo que ha motivado a las autoridades a considerar líneas de investigación relacionadas con el entorno y antecedentes de los casos, sin que hasta ahora se hayan hecho públicas conclusiones oficiales.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones se mantienen en curso.

Cifras de violencia en Manta

En los primeros cuatro días del año, la ciudad de Manta ha registrado 9 muertes violentas, de acuerdo con datos preliminares de las autoridades locales. De ese total, 6 corresponden a atentados directos ocurridos en los primeros días del año.

Las 3 muertes restantes se relacionan con personas que resultaron heridas en hechos violentos previos, permanecieron hospitalizadas y posteriormente fallecieron, según los reportes oficiales.

Investigaciones en curso

La Policía Nacional indicó que se realizan diligencias investigativas para esclarecer este homicidio, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad del sector y la toma de versiones a posibles testigos.

Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para aportar información que permita identificar a los responsables, a través de los canales oficiales, garantizando la confidencialidad de las denuncias.

El caso de Hernán Sánchez se mantiene bajo investigación, mientras las autoridades continúan con los operativos de control en distintos sectores de Manta como parte de las acciones de seguridad ciudadana (12).