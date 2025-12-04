Hombre muere en un gimnasio de Brasil tras caída de una barra durante entrenamiento

Un hombre identificado como Ronald Montenegro, de 49 años, falleció en un gimnasio de la ciudad de Olinda, en Brasil. Ocurrió luego de que una barra de pesas cayera sobre su pecho durante un entrenamiento. Este hecho, según autoridades y especialistas, ocurrió por un agarre inadecuado al realizar press de banca. Este suceso se investiga como una muerte accidental por la Policía de Pernambuco.

La secuencia del accidente captada por cámaras de seguridad

El accidente quedó registrado por una cámara de vigilancia del gimnasio. En las imágenes se observa a Ronald Montenegro realizando el ejercicio de press de banca cuando, en cuestión de segundos, la barra se desliza de sus manos y cae directamente sobre su tórax.

De acuerdo con especialistas consultados por medios locales, la forma en que la víctima sujetaba el equipo pudo haber incidido en el accidente. Señalaron que no utilizaba los pulgares alrededor de la barra, una técnica conocida como “agarre suicida” o “agarre falso”, considerada inestable y de mayor riesgo.

Tras el impacto, Montenegro logró incorporarse brevemente, pero poco después se desplomó en el suelo. Varias personas que se encontraban entrenando acudieron de inmediato para asistirlo mientras se alertaba al personal del establecimiento.

Traslado a un centro de salud y declaración de fallecimiento

El personal del gimnasio trasladó a Montenegro a la Unidad de Atención de Emergencias (UPA) de Rio Doce, donde se confirmó su fallecimiento. Las autoridades sanitarias informaron que el hombre llegó en estado crítico y que los esfuerzos médicos no fueron suficientes para estabilizarlo.

La Policía de Pernambuco intervino en el lugar y clasificó inicialmente el caso como muerte accidental, a la espera de los resultados de la autopsia que determinarán la causa precisa del deceso.

Lúcio Beltrão, presidente del Consejo Regional de Educación Física (Cref) de Pernambuco, explicó que el agarre utilizado por Montenegro incrementa las probabilidades de que la barra resbale, especialmente en entrenamientos sin supervisión profesional directa.

Reacción del gimnasio y críticas familiares

Desde la academia afirmaron que el personal actuó con rapidez y que todos los empleados reciben capacitación en primeros auxilios, además de contar con protocolos internos para emergencias. Destacaron que se brindó asistencia inmediata en cuanto ocurrió el incidente.

Sin embargo, familiares de la víctima cuestionaron la falta de estructura de emergencia en el lugar y se preguntaron por qué no había un profesional supervisando a Montenegro durante su entrenamiento, dado que realizaba un ejercicio de alto riesgo.

Un pariente declaró al medio brasileño g1 que los entrenadores que intentaron asistir a Ronald se encontraban visiblemente desesperados y que solo el informe oficial de la autopsia podrá aclarar las circunstancias exactas de la muerte.

Un referente del carnaval y la cultura popular

Ronald Montenegro era reconocido en Olinda por su labor cultural. Como presidente del Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes, institución emblemática del carnaval local, participaba activamente en la preservación y difusión de esta tradición que forma parte de la identidad de la ciudad.

La entidad lamentó públicamente su fallecimiento, destacando su rol en la creación y mantenimiento de las figuras gigantes que desfilan cada año en las festividades. “Perdimos no solo a un líder, sino a un creador y amigo, responsable de mantener viva la tradición de los muñecos gigantes”, expresó el centro cultural en un comunicado.

Montenegro deja dos hijos, Milena y Ronald Junior, de 26 y 18 años, quienes también manifestaron su pesar por la súbita pérdida.

Contexto sobre seguridad en entrenamientos de fuerza

Especialistas en educación física han reiterado la importancia de realizar ejercicios de cargas altas con supervisión y técnicas adecuadas para evitar accidentes. El press de banca es uno de los movimientos más populares en rutinas de fuerza. Este requiere estabilidad en el agarre y acompañamiento profesional cuando se utilizan pesos elevados.

El “agarre falso”, usado por algunos deportistas por comodidad o costumbre, incrementa el riesgo de que la barra resbale, tal como ocurrió en el caso de Montenegro. Autoridades deportivas regionales insistieron en reforzar campañas de prevención y capacitación en gimnasios.

Investigación en curso

La Policía de Pernambuco continúa recopilando testimonios y revisando las imágenes de seguridad para completar la investigación. El resultado de la autopsia permitirá precisar si el fallecimiento fue consecuencia directa del impacto o si existieron otros factores médicos previamente desconocidos.

Mientras tanto, el caso ha generado debate sobre la necesidad de fortalecer medidas de seguridad en centros deportivos y de promover mayor vigilancia profesional durante entrenamientos que involucren cargas pesadas.