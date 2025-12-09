COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Hombre pierde la vida en ataque armado en el centro de Picoazá, Portoviejo

El ataque tuvo lugar en una casa ubicada en las calles Colón y Comercio, a dos cuadras de la iglesia central de la parroquia.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Al lugar del crimen, en Picoazá, arribó personal militar y policial
Al lugar del crimen, en Picoazá, arribó personal militar y policial
Al lugar del crimen, en Picoazá, arribó personal militar y policial
Al lugar del crimen, en Picoazá, arribó personal militar y policial

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

José Posligua, conocido como ‘Suneo’, fue asesinado a balazos por sujetos armados que irrumpieron en una vivienda de la parroquia Picoazá, en el cantón Portoviejo, alrededor de las 22:00 del lunes 8 de diciembre. El hecho, ocurre en medio de una escalada de violencia ligada a disputas entre bandas por el control de rutas delictivas en la zona, según datos de la Policía Nacional .

El ataque tuvo lugar en una casa ubicada en las calles Colón y Comercio, a dos cuadras de la iglesia central de la parroquia. Según el reporte policial, los agresores ingresaron al domicilio y dispararon contra la víctima, quien fue hallada sin signos vitales en el interior, con impactos de arma de fuego. Moradores del sector relataron haber escuchado varias detonaciones minutos antes de descubrir la escena, donde también se encontraron casquillos de bala en el exterior de la vivienda. 

Unidades de la Policía Nacional acudieron de inmediato al sitio para acordonar el perímetro y recolectar indicios balísticos.

Posteriormente, un vehículo de medicina legal trasladó el cuerpo de Posligua al Centro de Ciencias Forenses de Portoviejo, donde se practicará la autopsia para determinar la causa exacta de muerte y posibles detalles adicionales.

Escena de dolor y respuesta inmediata

La llegada de familiares y amigos de la víctima generó momentos de dolor en el lugar.  La Policía controló rápidamente el área para preservar la escena del crimen y evitar riesgos adicionales. Las primeras diligencias investigativas ya están en marcha para identificar a los responsables, 

Este suceso marcó la muerte violenta número 316 en el cantón Portoviejo, un alza notable comparada con el año previo.

Mientras que a primeras horas de este 9 de diciembre un hombre fue asesinado en el sitio La Balsa de la parroquia Calderón . En este caso el ciudadano identificado como Jesús Vélez Cevallos, conocido como ‘Chupetón’. fue acribillado en uno de los caminos de tercer orden de la parroquia.   Cevallos se convirtió en la víctima 317 en lo que va del año en el cantón manabita.

Desglose mensual revela picos de letalidad

El análisis de las cifras en Portoviejo muestra variaciones mensuales en los homicidios. Octubre registró el pico más alto con 41 víctimas, seguido de enero con 39, mayo con 38 y tanto abril como julio con 34 cada uno. En contraste, febrero y junio sumaron solo 16 muertes por mes, mientras marzo tuvo 22, agosto 32, septiembre 21 y noviembre 18.

En los últimos días, Portoviejo ha visto otros incidentes similares, como el asesinato de María Acosta, el pasado 6 de diciembre en la calle Córdova y Quito.  (39)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Portoviejo: hombre fue detenido tras disparar contra militares en la ciudadela California

Justicia allana sede de AFA y 17 clubes por investigación a financiera Sur Finanzas

Accidente aéreo de un avión An-22 dejó al menos siete fallecidos en la región rusa de Ivánovo

Fallece Jorge Martínez, líder del grupo español Ilegales, a solo tres meses de su diagnóstico de cáncer

Salario básico unificado 2026: Gobierno confirma que el incremento no superará los USD 20

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Portoviejo: hombre fue detenido tras disparar contra militares en la ciudadela California

Justicia allana sede de AFA y 17 clubes por investigación a financiera Sur Finanzas

Accidente aéreo de un avión An-22 dejó al menos siete fallecidos en la región rusa de Ivánovo

Fallece Jorge Martínez, líder del grupo español Ilegales, a solo tres meses de su diagnóstico de cáncer

Salario básico unificado 2026: Gobierno confirma que el incremento no superará los USD 20

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Portoviejo: hombre fue detenido tras disparar contra militares en la ciudadela California

Justicia allana sede de AFA y 17 clubes por investigación a financiera Sur Finanzas

Accidente aéreo de un avión An-22 dejó al menos siete fallecidos en la región rusa de Ivánovo

Fallece Jorge Martínez, líder del grupo español Ilegales, a solo tres meses de su diagnóstico de cáncer

Salario básico unificado 2026: Gobierno confirma que el incremento no superará los USD 20

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO