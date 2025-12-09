Hombre pierde la vida en ataque armado en el centro de Picoazá, Portoviejo

José Posligua, conocido como ‘Suneo’, fue asesinado a balazos por sujetos armados que irrumpieron en una vivienda de la parroquia Picoazá, en el cantón Portoviejo, alrededor de las 22:00 del lunes 8 de diciembre. El hecho, ocurre en medio de una escalada de violencia ligada a disputas entre bandas por el control de rutas delictivas en la zona, según datos de la Policía Nacional .

El ataque tuvo lugar en una casa ubicada en las calles Colón y Comercio, a dos cuadras de la iglesia central de la parroquia. Según el reporte policial, los agresores ingresaron al domicilio y dispararon contra la víctima, quien fue hallada sin signos vitales en el interior, con impactos de arma de fuego. Moradores del sector relataron haber escuchado varias detonaciones minutos antes de descubrir la escena, donde también se encontraron casquillos de bala en el exterior de la vivienda.

Unidades de la Policía Nacional acudieron de inmediato al sitio para acordonar el perímetro y recolectar indicios balísticos.

Posteriormente, un vehículo de medicina legal trasladó el cuerpo de Posligua al Centro de Ciencias Forenses de Portoviejo, donde se practicará la autopsia para determinar la causa exacta de muerte y posibles detalles adicionales.

Escena de dolor y respuesta inmediata

La llegada de familiares y amigos de la víctima generó momentos de dolor en el lugar. La Policía controló rápidamente el área para preservar la escena del crimen y evitar riesgos adicionales. Las primeras diligencias investigativas ya están en marcha para identificar a los responsables,

Este suceso marcó la muerte violenta número 316 en el cantón Portoviejo, un alza notable comparada con el año previo.

Mientras que a primeras horas de este 9 de diciembre un hombre fue asesinado en el sitio La Balsa de la parroquia Calderón . En este caso el ciudadano identificado como Jesús Vélez Cevallos, conocido como ‘Chupetón’. fue acribillado en uno de los caminos de tercer orden de la parroquia. Cevallos se convirtió en la víctima 317 en lo que va del año en el cantón manabita.

Desglose mensual revela picos de letalidad

El análisis de las cifras en Portoviejo muestra variaciones mensuales en los homicidios. Octubre registró el pico más alto con 41 víctimas, seguido de enero con 39, mayo con 38 y tanto abril como julio con 34 cada uno. En contraste, febrero y junio sumaron solo 16 muertes por mes, mientras marzo tuvo 22, agosto 32, septiembre 21 y noviembre 18.

En los últimos días, Portoviejo ha visto otros incidentes similares, como el asesinato de María Acosta, el pasado 6 de diciembre en la calle Córdova y Quito. (39)