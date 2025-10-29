COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Sicariato

Hombre resulta gravemente herido tras ataque sicario en Jaramijó

Jaramijó fue el escenario de un nuevo ataque sicario este miércoles. La víctima lucha por su vida en una clínica de la localidad.
3 minutos de lectura
Agentes policiales acudieron al lugar del ataque sicario.
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

La mañana de este miércoles, 29 de octubre de 2025, un ataque sicario terminó con la tranquilidad de un sector de Jaramijó, provincia de Manabí.

En el lugar, desconocidos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un hombre, quien quedó herido. El hecho se dio aproximadamente a las 11h00, a plena luz del día.

Trasladan a víctima a clínica de Jaramijó

El sonido de los balazos causó alarma entre los moradores del sector, mientras que los sicarios se dieron a la fuga rápidamente, sin dejar rastro aparente.

El hombre, identificado como Kléver Mero Bailón, quedó tirado en la calle, con varias heridas en su cuerpo. Sus vecinos y allegados lo auxiliaron, trasladándolo a una clínica cercana.

Ataque armado en velorio deja dos muertos en Manta y eleva a 435 las muertes violentas en el distrito

En la casa de salud se vivieron momentos de tensión. Además, se informó que la víctima está en condición grave, ya que uno de las balas impactó en su cabeza.

Hasta el cierre de esta nota informativa no había más detalles sobre su estado de salud, ya que es de pronóstico reservado.

Investigan nuevo ataque sicario

Mientras Mero Bailón lucha por su vida, al lugar del atentado sicario llegaron agentes de Criminalística y Dinased de la Policía Nacional.

Los uniformados cercaron el área para preservar los indicios balísticos que quedaron esparcidos en el pavimento.

Según se dijo, moradores intentaron llevarse algunos casquillos, pero los agentes lo impidieron.

Se espera que en las próximas, las autoridades policiales den más detalles sobre este nuevo hecho delincuencial.

Jaramijó está en el distrito más violento

El cantón Jaramijó pertenece al distrito policial Manta, que se ha convertido en el más violento en la provincia de Manabí.

Hasta este miércoles 29 de octubre se han registrado 435 las muertes violentas en el distrito que comprenden Manta, Montecristi y Jaramijó.

El hecho violento más reciente se dio esta madrugada en la calle 11 y avenida 13, barrio Amazonas de la ciudad de Manta. Allí murieron dos hombres.

Cabe destacar que ese ataque armado se dio en medio de un novenario en honor a San Judas Tadeo, que había concentrado a un número considerable de personas.

La ola de violencia está imparable

Ecuador vive su año más sangriento en 2025, con 6.797 homicidios hasta septiembre, un alza del 36% respecto a 2024.

Manabí, epicentro del narcotráfico, supera los 1.000 asesinatos, duplicando el récord de 2023. Bandas como Los Choneros y Los Lobos disputan territorios en puertos como Manta y Portoviejo, generando asesinatos indiscriminados.

En octubre, una ola letal azota la provincia: ocho muertos en un salón de Rocafuerte el pasado sábado y cuatro en un billar de Santa Ana el lunes.

Guayas, Los Ríos y Manabí concentran el 70% de crímenes, con 78 masacres y 415 víctimas. Mientras, permanecen en estado de excepción por decreto presidencial. (13).

