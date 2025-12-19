Iba camino a casa y fue atacado: crimen de estudiante conmociona Machala

Un estudiante de bachillerato del colegio República del Perú fue asesinado a tiros la tarde de este viernes 19 de diciembre, en un callejón del barrio Florida, sector 4, en el sur de Machala.

El hecho violento se registró alrededor de las 12h30, cuando moradores del barrio Florida alertaron a las autoridades sobre varias detonaciones de arma de fuego en un callejón del sector. De acuerdo con la información preliminar recabada por la Policía, el adolescente retornaba a su domicilio luego de su jornada académica.

Según las primeras indagaciones, el joven caminaba por una vereda del sector cuando sujetos que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron. Sin mediar palabra, los atacantes habrían abierto fuego y huyeron de inmediato del lugar.

Tras el ataque, el estudiante quedó gravemente herido. Vecinos y moradores del sector acudieron en su auxilio y lo trasladaron de urgencia a una casa de salud, donde minutos después se confirmó su fallecimiento, pese a los esfuerzos del personal médico.

Intervención policial y primeras diligencias

Hasta el sitio del ataque llegaron unidades de la Policía Nacional, que procedieron a acordonar la escena para preservar indicios. Personal especializado realizó el levantamiento de evidencias balísticas y recabó versiones preliminares de testigos con el fin de reconstruir la dinámica del crimen.

Las autoridades informaron que se activaron los protocolos correspondientes al tratarse de una víctima menor de edad. El cuerpo fue trasladado al centro forense de Machala para las diligencias legales, conforme a los procedimientos establecidos.

Familiares y allegados del estudiante acudieron al lugar y posteriormente a la casa de salud, donde se confirmaron los hechos. La Policía indicó que se brindó acompañamiento y se inició el proceso investigativo para identificar a los responsables.

Investigación en curso y líneas preliminares

De acuerdo con fuentes policiales, el caso se encuentra en fase de investigación y no se ha descartado ninguna hipótesis. Se analizan cámaras de seguridad del sector y se realizan operativos para ubicar a los presuntos implicados.

La institución señaló que los datos sobre el móvil del ataque y la posible relación de los agresores con estructuras delictivas se determinarán conforme avancen las diligencias. Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado personas detenidas.

Contexto de seguridad en Machala

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita esclarecer el hecho, a través de los canales oficiales y de manera confidencial. Asimismo, indicaron que se reforzarán los controles y patrullajes en el sector.

El crimen del estudiante se suma a otros hechos violentos registrados en zonas urbanas, lo que mantiene la atención de los organismos de seguridad en áreas consideradas de prioridad. La Policía Nacional aseguró que continuará con acciones focalizadas para prevenir delitos y garantizar la seguridad ciudadana, especialmente en entornos educativos y residenciales (12).