COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Iba camino a casa y fue atacado: crimen de estudiante conmociona Machala

Un estudiante de bachillerato fue asesinado a tiros mientras regresaba a su domicilio en el sur de Machala, en un hecho que es investigado por la Policía.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un estudiante de bachillerato del colegio República del Perú fue asesinado a tiros la tarde de este viernes 19 de diciembre, en un callejón del barrio Florida, sector 4, en el sur de Machala.

El hecho violento se registró alrededor de las 12h30, cuando moradores del barrio Florida alertaron a las autoridades sobre varias detonaciones de arma de fuego en un callejón del sector. De acuerdo con la información preliminar recabada por la Policía, el adolescente retornaba a su domicilio luego de su jornada académica.

Según las primeras indagaciones, el joven caminaba por una vereda del sector cuando sujetos que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron. Sin mediar palabra, los atacantes habrían abierto fuego y huyeron de inmediato del lugar.

Tras el ataque, el estudiante quedó gravemente herido. Vecinos y moradores del sector acudieron en su auxilio y lo trasladaron de urgencia a una casa de salud, donde minutos después se confirmó su fallecimiento, pese a los esfuerzos del personal médico.

Intervención policial y primeras diligencias

Hasta el sitio del ataque llegaron unidades de la Policía Nacional, que procedieron a acordonar la escena para preservar indicios. Personal especializado realizó el levantamiento de evidencias balísticas y recabó versiones preliminares de testigos con el fin de reconstruir la dinámica del crimen.

Las autoridades informaron que se activaron los protocolos correspondientes al tratarse de una víctima menor de edad. El cuerpo fue trasladado al centro forense de Machala para las diligencias legales, conforme a los procedimientos establecidos.

Familiares y allegados del estudiante acudieron al lugar y posteriormente a la casa de salud, donde se confirmaron los hechos. La Policía indicó que se brindó acompañamiento y se inició el proceso investigativo para identificar a los responsables.

Investigación en curso y líneas preliminares

De acuerdo con fuentes policiales, el caso se encuentra en fase de investigación y no se ha descartado ninguna hipótesis. Se analizan cámaras de seguridad del sector y se realizan operativos para ubicar a los presuntos implicados.

La institución señaló que los datos sobre el móvil del ataque y la posible relación de los agresores con estructuras delictivas se determinarán conforme avancen las diligencias. Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado personas detenidas.

Contexto de seguridad en Machala

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita esclarecer el hecho, a través de los canales oficiales y de manera confidencial. Asimismo, indicaron que se reforzarán los controles y patrullajes en el sector.

El crimen del estudiante se suma a otros hechos violentos registrados en zonas urbanas, lo que mantiene la atención de los organismos de seguridad en áreas consideradas de prioridad. La Policía Nacional aseguró que continuará con acciones focalizadas para prevenir delitos y garantizar la seguridad ciudadana, especialmente en entornos educativos y residenciales (12).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por desaparición forzada en Caso Las Malvinas culmina este lunes 22 de diciembre

FEF presenta ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Integridad Deportiva

Estados Unidos libera miles de archivos del caso Epstein tras un ultimátum del Congreso

Clubes de Preciado, Mercado y Páez clasifican a octavos de final de la Conference League 2025/26

Claves y métodos para organizar las finanzas al inicio del año

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por desaparición forzada en Caso Las Malvinas culmina este lunes 22 de diciembre

FEF presenta ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Integridad Deportiva

Estados Unidos libera miles de archivos del caso Epstein tras un ultimátum del Congreso

Clubes de Preciado, Mercado y Páez clasifican a octavos de final de la Conference League 2025/26

Claves y métodos para organizar las finanzas al inicio del año

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por desaparición forzada en Caso Las Malvinas culmina este lunes 22 de diciembre

FEF presenta ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Integridad Deportiva

Estados Unidos libera miles de archivos del caso Epstein tras un ultimátum del Congreso

Clubes de Preciado, Mercado y Páez clasifican a octavos de final de la Conference League 2025/26

Claves y métodos para organizar las finanzas al inicio del año

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO