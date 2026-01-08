ICE arresta en Minneapolis a ecuatoriano con orden de captura por asesinato y agresión sexual

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó sobre el arresto en Minneapolis de un ciudadano ecuatoriano en situación migratoria irregular, señalado como presunto responsable de delitos graves cometidos en su país de origen. La detención fue realizada por agentes de ICE, en el marco de las operaciones federales de control migratorio.

Según la funcionaria, el individuo tenía una orden de arresto activa en Ecuador por asesinato y agresión sexual, además de condenas previas por robo y extorsión. En una declaración pública difundida en redes sociales, Noem aseguró que con esta acción “otro asesino y depredador sexual queda fuera de las calles de Minneapolis”, subrayando que el objetivo es retirar de la comunidad a personas consideradas una amenaza para la seguridad pública.

Agentes de ICE ejecutan operaciones para deportar a indocumentados

Noem, quien encabeza el Department of Homeland Security bajo la administración del presidente Donald Trump, enfatizó que el arresto responde a una política de “aplicación firme de la ley” y de cooperación con agencias internacionales cuando existen antecedentes penales graves. “No robarás a los estadounidenses ni violarás nuestras leyes y te saldrás con la tuya”, afirmó en un segundo mensaje, elevando el tono político del anuncio.

En otra declaración realizada la misma mañana desde Minneapolis, la secretaria sostuvo que, bajo el liderazgo de Trump, su departamento "denunciará y exigirá responsabilidades por el fraude y la criminalidad desenfrenados que ocurren en Minnesota". El mensaje se inscribe en una narrativa más amplia de la actual administración, que prioriza acciones visibles contra delitos de alto impacto vinculados —según el discurso oficial— a la inmigración irregular.

Las autoridades federales no han divulgado la identidad del detenido ni detalles adicionales sobre el proceso de extradición o coordinación judicial con Ecuador. Sin embargo, fuentes oficiales reiteraron que el caso seguirá los procedimientos establecidos por la ley estadounidense, incluyendo audiencias migratorias y eventuales solicitudes de cooperación internacional, si correspondiera.

Búsqueda de criminales

El anuncio de Noem llega en un contexto de debate intenso sobre seguridad y migración en Estados Unidos, con Minneapolis y otras ciudades del Medio Oeste bajo escrutinio político. Para el e=”11″ data-index-in-node=”188″>DHS, la prioridad declarada es “retirar a criminales peligrosos de las comunidades”, mientras organizaciones de derechos civiles suelen pedir cautela para evitar generalizaciones que estigmaticen a poblaciones migrantes.

Por ahora, el mensaje oficial es claro y directo: cuando existen antecedentes graves y órdenes judiciales activas, las agencias federales actuarán. El caso, presentado por la secretaria Noem como ejemplo de esa línea dura, vuelve a colocar a la migración y la seguridad pública en el centro del debate nacional. Como diría un editor con café cargado a medianoche: noticia dura, titular contundente y una agenda que no piensa aflojar. (4)