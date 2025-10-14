Identifican a hombre asesinado en una lavadora de carros de Portoviejo; era un expolicía

El hombre asesinado la mañana de este martes, 14 de octubre de 2025, en una lavadora de carros de Portoviejo, ya fue identificado.

El ataque armado se registró en la avenida Universitaria de la capital manabita, tras doce horas del crimen de un adolescente en el reasentamiento El Guabito.

En redes sociales, familiares y amigos de la víctima han expresado su dolor.

Víctima de sicariato en Portoviejo fue parte de la Policía

El hombre fue identificado como Edder Mora Carranza, un expolicía radicado en la ciudad de Portoviejo desde hace varios años.

Según se conoció, Mora estaba casado y era padre de tres niños. Entre estos, un bebé de cuatro meses de edad.

La víctima de este nuevo ataque sicario tenía 32 años.

Así fue el crimen del exagente

El ataque sicario que acabó con la vida de Mora Carranza se dio al interior de una lavadora de carros, ubicada en la avenida Urbina (Universitaria). Eran aproximadamente las 08h00.

Al lugar, el sujeto llegó para lavar su vehículo. Sin embargo, fue sorprendido por sicarios que le dispararon en varias ocasiones.

La muerte del hombre fue inmediata. Su cuerpo quedó en la misma silla donde se había sentado instantes previos. Esto, mientras los criminales se dieron a la fuga rápidamente.

La avenida Universitaria es una de las más transitadas de Portoviejo y a la hora del ataque armado habían muchas personas en el sector. El sicariato provocó alarma, así como congestión vehicular. Hasta el sitio arribaron agentes de Criminalística y Dinased de la Policía Nacional, para dar inicio a las tares de investigación.

Mataron a un policía hace tres meses

En julio pasado, un cabo primero de Policía fue víctima de otro ataque sicario. En esa ocasión se dio en la vía Portoviejo – Manta.

El ataque armado ocurrió a pocos metros del peaje operado por Manabí Vial, antes de las 08h00 del 2 de julio.

Se conoció que desconocidos interceptaron al uniformado, quien se desplazaba en una motocicleta tipo cross de color rojo. Los atacantes abrieron fuego contra él, causando su muerte en el lugar.

A la víctima se la identificó como Cristhian Paúl Chávez, de 33 años.

La ola de violencia va en aumento

Ecuador enfrenta su peor crisis de seguridad en la historia reciente. En 2025, el país registra más de 6.449 homicidios hasta septiembre, un aumento del 47% respecto a 2024, con un promedio de un asesinato por hora.

Guayaquil y Durán, en la provincia de Guayas, son epicentros de la barbarie, con masacres como las de Socio Vivienda en julio, que dejó 22 muertos. Mientras que en Manabí, la violencia se concentra en Manta y Portoviejo.

Bandas como Los Choneros y Los Lobos disputan territorios narcotraficantes, convirtiendo puertos clave en rutas de exportación de cocaína hacia EE.UU. y Europa.

El presidente Daniel Noboa decretó un “conflicto armado interno” en 2024, desplegando militares en calles y prisiones, pero la violencia repuntó: enero sumó 793 muertes y febrero 736. (13).