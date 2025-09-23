Identifican a uno de los presuntos sicarios calcinados en Santa Ana, Manabí

La identificación de los restos calcinados se dio en el Centro Forense de Manta, donde aún permanece el cuerpo del otro supuesto sicario ajusticiado.

Identifican a víctima de linchamiento en Manabí

Según se informó, la víctima fue identificada como Wilson Alberto Molina Manzaba, de 20 años edad. Además se detalló que el hombre era oriundo del cantón Pedernales, en la zona norte de Manabí.

El segundo individuo continúa sin ser reconocido oficialmente. Tampoco se confirmó si el sujeto ya identificado tenía antecedentes penales.

Así fue la muerte de los supuestos sicarios

La muerte de dos presuntos sicarios registrada la tarde del domingo, 21 de septiembre de 2025, en el cantón Santa Ana, causó conmoción en Manabí.

El teniente coronel Horacio Pérez, jefe del Distrito Policial 24 de Mayo, confirmó que los dos hombres quemados primero atacaron a bala a una familia, aproximadamente a las 14h30. “De victimarios pasaron a ser víctimas“, indicó.

Pérez detalló que los motociclistas “dispararon contra una familia que se encontraba afuera de un domicilio, dejando a tres personas heridas. Sin embargo, estas personas también estaban armadas y proceden a repeler el ataque, hiriendo a los victimarios. Les proceden a disparar y luego a incinerar sus cuerpos“.

Además, confirma que tienen “con custodia policial a los tres heridos, porque, como les repito, cambió el escenario. En este caso, las personas que ellos venían a atacar estaban en una vivienda”.

La autoridad policial agregó que se recabaron aproximadamente 55 indicios balísticos, evidenciando la dimensión del cruce de balas. También se encontró un arma en el cadáver de uno de los sicarios.

La violencia va en ascenso en Manabí

Ecuador enfrenta una escalada de violencia ligada al crimen organizado, con más de 5.000 homicidios intencionales en los primeros siete meses de 2025, según reportes oficiales. Mientras que se han denunciado más de 2.000 secuestros y 10.700 extorsiones en lo que va del año, cifras récord que afectan a un tercio de la población.

En Manabí, la situación se agrava con 848 muertes violentas registradas desde el 1 de enero al 8 de septiembre de este año, impulsadas por disputas territoriales de bandas como Los Choneros y Los Lobos. A nivel cantonal, Manta y Portoviejo lideran las cifras de homicidios, registrando incluso asesinatos múltiples.

Hechos como el de hoy son muestra del ascenso de la violencia en Manabí y Ecuador. (13).