IESS detecta actos irregulares y alerta sobre maniobras indebidas para alterar aportes y acceder a jubilaciones.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó sobre actos irregulares detectados en sus sistemas internos, los mismos que ya fueron notificados a la Fiscalía. Esto ocurre mientras la entidad fortalece mecanismos de control para enfrentar presuntos delitos relacionados con peculado y cohecho. Además, el IESS señaló que también se investiga falsificación informática y revelación de bases de datos.

La institución explicó que el nuevo canal de denuncias permitió identificar movimientos anómalos dentro del sistema. Según el comunicado oficial, los casos detectados “comprometen la integridad de los registros del sistema de Historia Laboral”. Por ese motivo, el IESS activó equipos de gestión inmediata para detener estas maniobras y reforzar la seguridad tecnológica.

🚨 ¡Cero tolerancia a la corrupción! Detectamos y denunciamos ante @FiscaliaEcuador un grave caso de falsificación de aportes que buscaba acceder de forma indebida a una jubilación. 👉🏼 Reforzamos los controles, aplicamos sanciones y protegemos los recursos de todos. Denuncia… pic.twitter.com/QauYl4vdHp — IESS (@IESSec) November 21, 2025

Funcionaria alteró aportes y generó registros falsos

El primer caso identificó a una funcionaria que ingresó “de forma ilegal y sin sustento técnico” cinco años de aportes falsos a favor de una afiliada. Debido a esta alteración, la persona beneficiada pretendió obtener una jubilación indebida, situación que afectó la transparencia del sistema. Además, el IESS señaló que se mantiene un seguimiento estricto para impedir que manipulen nuevamente los datos laborales.

El segundo caso reveló la operación de una persona externa que ofrecía servicios ilícitos para captar afiliados. Según la información oficial, esta persona prometía alterar los registros institucionales a cambio de pagos.

IESS anuncia medidas y pide evitar contactos ilegales

La institución enfatizó que “no tolerará actos de corrupción y continuará aplicando todas las acciones administrativas, disciplinarias y penales necesarias para proteger los recursos públicos y garantizar la transparencia institucional”.

El IESS recordó que mantiene un sistema permanente de vigilancia para detectar nuevas amenazas internas o externas que intenten vulnerar los datos oficiales.

Además, el IESS instó a los afiliados a no aceptar ofrecimientos que aseguren modificar o “subir” aportes. La entidad recordó que cualquier cambio irregular puede generar sanciones para quienes participan o permiten estas maniobras. De igual manera, pidió reportar cualquier contacto sospechoso que intente intervenir en los registros oficiales.