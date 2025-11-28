COMUNIDAD POR USD 1
Salud

IESS amplía la declaratoria de emergencia para agilizar la compra de medicamentos

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dispuso la ampliación de la declaratoria de emergencia del IESS por 30 días adicionales para garantizar la provisión de medicamentos en hospitales del país.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social confirmó este jueves 27 de noviembre la ampliación de la declaratoria de emergencia del IESS, decisión que permitirá continuar con los procesos para la adquisición de medicamentos e insumos médicos, tras concluir el plazo inicial de 60 días. La entidad aseguró que la medida mantiene el abastecimiento en unidades hospitalarias clave.

El pasado martes 25 de noviembre terminó la primera fase de la emergencia, con la cual varios contratos de compra llegaron a su etapa final. La institución destacó que estos procesos avanzaron de forma prioritaria, debido a la alta demanda de pacientes en todo el país.

IESS extiende la emergencia por 30 días más

Este jueves, la Dirección General del IESS amplió la declaratoria por 30 días adicionales, con el objetivo de asegurar la continuidad de los contratos vigentes. La entidad explicó que esta decisión permite agilizar la cadena de suministro y evitar nuevos desabastecimientos.

“Con el propósito de garantizar la correcta ejecución de los contratos suscritos durante la emergencia, se aprobó una ampliación excepcional de un mes para su ejecución”, comunicó el Instituto mediante un pronunciamiento oficial.

Entrega masiva de medicamentos en hospitales

El pasado 14 de noviembre, el entonces presidente del Consejo Directivo del IESS, Edgar Lama, lideró una entrega masiva de medicamentos en Guayaquil. Durante esa jornada, entregó al Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo más de 206.000 unidades de fármacos críticos.

Los medicamentos correspondían a antipsicóticos, oncológicos y biológicos destinados al tratamiento de enfermedades catastróficas, raras y huérfanas. Además, el Hospital Los Ceibos recibió más de 43.000 ítems, lo que reforzó la atención de miles de afiliados.

Distribución también alcanzó Quito y Cuenca

Las entregas continuaron en otras ciudades del país. Equipos del Instituto distribuyeron fármacos en hospitales de Quito y Cuenca, acción que alivió la presión sobre los servicios de atención especializada.

Esta operación masiva formó parte del plan emergente que busca recuperar el acceso oportuno a tratamientos, luego de meses de reportes ciudadanos por escasez.

Nuevo presidente del Consejo Directivo del IESS

La ampliación de la declaratoria de emergencia del IESS coincide con la designación del nuevo presidente del Consejo Directivo. La noche del miércoles 26 de noviembre, el presidente Daniel Noboa nombró a Bernardo Cordovez, exdirectivo del BIESS, como su reemplazo.

Cordovez asumió el mando tras la salida de Edgar Lama, en un momento crítico para la institución y en medio de los esfuerzos por estabilizar la compra de medicamentos para miles de afiliados.

