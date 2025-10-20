Ilia Topuria apunta a la triple corona de UFC con reto a Makhachev en la Casa Blanca

Ilia Topuria, actual campeón invicto de peso ligero de la UFC, anunció su intención de desafiar a Islam Makhachev por el cinturón de peso wélter. Lo quiere enfrentar en el histórico evento de la organización en la Casa Blanca, programado para el 14 de junio de 2026 en Washington D.C. El hispano-georgiano, conocido como ‘El Matador’, busca convertirse en el primer triple campeón en la historia de la UFC.

Se trataría de un hito sin precedentes en las artes marciales mixtas (MMA). Esta declaración se produce días antes del UFC 322, donde Makhachev enfrentará al campeón wélter Jack Della Maddalena. Dicho combate está previsto para el 15 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York. Ilia Topuria, de 28 años y con un récord perfecto de 17-0 en MMA (9-0 en UFC), reveló sus planes durante una rueda de prensa en Georgia, su país.

Ilia Topuria en busca de su triplete

«Quiero pelear con Makhachev en la Casa Blanca. Sería una de las peleas más importantes en la historia de la UFC. Nadie ha luchado por un tercer título», afirmó el peleador. Topuria ocupa el primer lugar en el ranking libra por libra de la promoción. El reto depende del resultado del combate de Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) contra Della Maddalena (18-2 MMA, 8-0 UFC), actual monarca wélter que defenderá su título por primera vez.

Si el daguestaní gana, Ilia Topuria ascendería de los 70 kg (ligero) a los 77 kg (wélter) para disputar la triple corona, tras haber conquistado previamente el peso pluma (66 kg). El camino de Topuria hacia esta ambición incluye una defensa obligatoria de su título ligero, posiblemente en enero de 2026, como cabeza de cartel del primer gran evento de UFC bajo su nuevo acuerdo de transmisión con Paramount.

Lucha clave para justificar su salto de divisiones

El presidente de la UFC, Dana White, ha insinuado que Ilia Topuria encabezará esa velada, con potenciales rivales como Paddy Pimblett o Justin Gaethje. «Es muy posible» que enfrente a Pimblett, rival con quien mantiene una intensa rivalidad verbal, según declaraciones recientes del campeón. Esta defensa sería clave para justificar su salto de divisiones, similar a cómo ascendió de pluma a ligero tras ganar su primer cinturón.

Topuria ya hizo historia en junio de 2025 al noquear a Charles Oliveira en el primer asalto durante UFC 317. Con ello capturó el título ligero vacante tras la renuncia de Makhachev, quien también subió de categoría para perseguir el estatus de bicampeón. Previamente, en octubre de 2024, derrotó a Alexander Volkanovski por nocaut en UFC 308 para ganar el peso pluma. Con ello se convirtió en el décimo multicampeón de la UFC y el primero invicto en dos divisiones.

Se llevaría un evento de UFC al Santiago Bernabéu

Su dominio incluye 14 nocauts en 17 victorias, destacando su potencia en striking y grappling. El evento en la Casa Blanca, forma parte de las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos y el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump. Ese promete ser el más espectacular de la historia de UFC, con White describiéndolo como «la mejor cartelera jamás armada».

La búsqueda de Topuria por la triple corona posiciona a la UFC en un momento de expansión, con divisiones interconectadas y estrellas como él impulsando récords de audiencia. Su invicto y carisma lo convierten en el rostro principal de la promoción en Europa, donde aspira a llevar un evento a España, posiblemente al Santiago Bernabéu. Mientras tanto, el mundo de las MMA espera el desenlace del UFC 322, que podría allanar el camino hacia este duelo legendario en la Casa Blanca.