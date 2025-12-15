COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Polideportivo

Ilia Topuria denuncia intento de extorsión y amenazas en comunicado oficial

El campeón de UFC Ilia Topuria emitió este 15 de diciembre de 2025 un comunicado denunciando presiones y un intento de extorsión, lo que motivó su renuncia temporal a defender el título.
El hispano-georgiano Ilia Topuria, campeón de UFC denunció haber sido víctima de amenazas y un intento de extorsión mediante infundadas acusaciones de malos tratos que desaparecerían a cambio de dinero. Por este motivo decidió renunciar temporalmente a defender su título de peso ligero.

El peleador, invicto con un récord de 17-0, explicó que esta situación personal le llevó a priorizar su familia y reputación, tras meses de presiones intolerables.

Topuria aseguró, este 15 de diciembre de 2025, que los hechos están documentados y puestos a disposición judicial.

Contenido del comunicado

En el texto difundido, Topuria señaló: “En las últimas semanas sabéis que he tenido que renunciar temporalmente a defender mi título, algo que, como imaginaréis, no ha sido una decisión fácil”. Agregó que, ante amenazas a su paz, familia y nombre, decidió “dar un paso al frente”.

El luchador detalló haber sufrido “situaciones y presiones intolerables” en los últimos meses, con amenazas de difundir acusaciones infundadas de malos tratos a cambio de dinero.

Indicó que posee evidencias como audios, mensajes, testimonios y videos, entregadas a las autoridades para acciones legales por intento de extorsión, falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales, y amenazas.

Motivos para hablar públicamente

Topuria explicó que inicialmente mantuvo silencio para proteger a sus hijos, “los pilares de mi vida”. Sin embargo, concluyó: “He entendido que callar ya no es proteger, es permitir que la mentira siga creciendo”.

Añadió que da este paso por su familia, por sí mismo y por quienes necesitan ver que la verdad se defiende con hechos. Cerró el mensaje afirmando: “Mi verdad no necesita gritar; solo necesita ser escuchada”.

El campeón solicitó respeto a la intimidad familiar y al proceso judicial, anunciando que no hará más declaraciones al respecto.

Logros deportivos 

Topuria, de 28 años, conquistó el título de peso ligero en junio de 2025 al noquear a Charles Oliveira en UFC 317, sumándose a su corona en peso pluma.

A finales de noviembre, anunció que no pelearía en el primer trimestre de 2026 por motivos personales. Estos llevó a la UFC a programar un combate interino entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett en UFC 324.

Esta pausa temporal mantiene su título en espera mientras resuelve la situación legal.

El comunicado ha sido ampliamente difundido en medios especializados en MMA y UFC, confirmando la publicación original en las redes del peleador.

