COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Gobierno

Imbabura: Gobierno reduce IVA al 8% y lanzará campaña turística tras paro

Además, aseguró que el precio del diésel no aumentará y que se contempla una reducción en los próximos meses.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Zaida Rovira, ministra de Gobierno. (API)
Zaida Rovira, ministra de Gobierno. (API)
Zaida Rovira, ministra de Gobierno. (API)
Zaida Rovira, ministra de Gobierno. (API)

Kathya Mero

Redacción ED.

Kathya Mero

Redacción ED.

kathyamero2000@gmail.com

El Gobierno de Ecuador anunció este jueves 23 de octubre, un conjunto de medidas para reactivar la economía de la provincia de Imbabura, tras el fin del paro nacional liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, informó que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se reducirá al 8% en la provincia y se lanzará una campaña para promover el turismo. 

En una entrevista con el canal nacional, Rovira destacó que estas acciones buscan mitigar el impacto económico del paro, que afectó a Imbabura durante un mes. “Se va a estimular la presencia del turismo a través de una gran campaña para visitar Imbabura. Vamos a tener muchos estímulos para que la ciudadanía esté presente”, afirmó la ministra. También señaló que la presencia estatal será permanente para garantizar seguridad y apoyar la reapertura de negocios en la zona.Además, aseguró que el precio del diésel no aumentará y que se contempla una reducción en los próximos meses.

Medidas para la reactivación económica

El paro, iniciado por la Conaie contra las políticas del presidente Daniel Noboa, incluyó el cierre de vías principales en Imbabura, lo que afectó la movilidad y el comercio local. Hasta la mañana del jueves, fuerzas policiales y militares continuaban despejando carreteras en el norte del país, según reportes oficiales. La reducción del IVA al 8% en la provincia busca incentivar el consumo y atraer visitantes, mientras que la campaña turística promoverá los atractivos de Imbabura, conocida por sus paisajes, lagunas y mercados artesanales.

Rovira también aclaró que el precio del diésel, uno de los puntos de conflicto durante las protestas, no sufrirá incrementos. “No subirá, y más bien habrá una reducción en los últimos meses de 2025”, indicó, respaldando anuncios previos del Ejecutivo

Paro Nacional y su suspensión

La Conaie suspendió el paro el miércoles, tras un mes de protestas que no lograron que el Gobierno cediera a sus demandas principales. La movilización, que buscaba presionar por cambios en las políticas económicas, enfrentó críticas internas y no obtuvo el respaldo esperado de sus bases, según analistas. En Imbabura, las protestas estuvieron lideradas por dos organizaciones provinciales, lo que impidió el ingreso de líderes como Marlon Vargas, presidente de la Conaie, a la zona.

El Gobierno, por su parte, ha priorizado la reapertura de vías y la reactivación económica en las regiones afectadas. Las autoridades han destacado que las medidas anunciadas buscan beneficiar a los ciudadanos y comerciantes de Imbabura, una provincia clave para el turismo y la producción agrícola del país. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Imbabura: Gobierno reduce IVA al 8% y lanzará campaña turística tras paro

El cantante Ren Kai anuncia la muerte de su hermano menor: «Hoy envidio a Dios por tenerte con Él»

Daño en acueducto Caza Lagarto afecta abastecimiento de agua en el 20% de Manta

Emprendedora de Vinces niega intenciones dañinas tras detección de sustancias en obsequio al presidente Noboa

Ecuador avanza en reapertura de vías tras fin del paro indígena en Imbabura

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Imbabura: Gobierno reduce IVA al 8% y lanzará campaña turística tras paro

El cantante Ren Kai anuncia la muerte de su hermano menor: «Hoy envidio a Dios por tenerte con Él»

Daño en acueducto Caza Lagarto afecta abastecimiento de agua en el 20% de Manta

Emprendedora de Vinces niega intenciones dañinas tras detección de sustancias en obsequio al presidente Noboa

Ecuador avanza en reapertura de vías tras fin del paro indígena en Imbabura

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El cantante Ren Kai anuncia la muerte de su hermano menor: «Hoy envidio a Dios por tenerte con Él»

Daño en acueducto Caza Lagarto afecta abastecimiento de agua en el 20% de Manta

Emprendedora de Vinces niega intenciones dañinas tras detección de sustancias en obsequio al presidente Noboa

Ecuador avanza en reapertura de vías tras fin del paro indígena en Imbabura

Emelec avanza a semifinales de Copa Ecuador tras derrotar a Guayaquil City en penales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO