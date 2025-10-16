Imbabura: Inician limpieza de vías pese a continuidad de protestas indígenas

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, anunció que este jueves 16 de octubre comenzarán las labores de limpieza. También se realizará la reapertura de ciertas vías en Imbabura. Este lugar es epicentro de las protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tras el aumento del precio del diésel decretado por el presidente Daniel Noboa. El anuncio, difundido por el Ministerio de Gobierno, se produce a pesar de que comunidades indígenas de Imbabura ratificaron la continuidad de las movilizaciones, tras desconocer un supuesto acuerdo con el Gobierno.

Las protestas en Imbabura, marcadas por bloqueos de carreteras, responden al incremento del costo del diésel. Esta medida ha generado malestar por su impacto en el transporte y la producción. El Ministerio de Gobierno informó que las labores de limpieza contarán con el apoyo de las fuerzas del orden para despejar las vías afectadas. Sin embargo, las bases de las comunidades indígenas de Imbabura sostienen que las movilizaciones persistirán. Rechazaron un presunto acuerdo alcanzado en una reunión entre representantes de cinco pueblos indígenas y el ministro del Interior, John Reimberg, en un hotel de Otavalo el miércoles 15 de octubre.

Reunión sin consenso claro

La reunión en Otavalo, que duró varias horas, culminó con un anuncio de resultados por parte de ambos grupos. Sin embargo, no se permitieron preguntas de los medios de comunicación. Según Rovira, en una entrevista radial, el Gobierno ha dialogado con dirigencias de organizaciones como la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI) y la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi (Unorcac). Sin embargo, las comunidades locales han expresado su desacuerdo respecto a las vías adoptadas. Señalan que no se alcanzó un consenso para suspender las protestas.

Reimberg, por su parte, indicó que el lunes 20 de octubre se instalarán mesas de diálogo con representantes indígenas para abordar las demandas. Estas demandas incluyen la reversión del alza del diésel y una investigación sobre las tres muertes reportadas durante las protestas. El Ministerio del Interior registró más de 40 detenciones el 14 de octubre, en enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en Otavalo.

Contexto de las movilizaciones

Las protestas en Imbabura reflejan el descontento con las políticas económicas del Gobierno, particularmente el aumento del diésel, que afecta a sectores rurales y urbanos. La Conaie, principal organización indígena del país, ha liderado las movilizaciones, exigiendo soluciones inmediatas en las vías en que priorizan sus intereses.

Las comunidades también demandan claridad sobre las circunstancias de las muertes ocurridas en el marco del paro, que aún no han sido detalladas por las autoridades. Las vías de estos reclamos siguen abiertas y activas.