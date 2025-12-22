COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Sociedad

Inamhi advierte calor intenso y radiación solar elevada hasta el 25 de diciembre

Ecuador registrará una Nochebuena inusualmente calurosa, con altas temperaturas y radiación UV extrema, según una alerta emitida por el Inamhi hasta el 25 de diciembre.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Ecuador enfrentará altas temperaturas y radiación UV extrema
Ecuador enfrentará altas temperaturas y radiación UV extrema
Ecuador enfrentará altas temperaturas y radiación UV extrema

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

gmantuano@lamarea.ec

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó que Ecuador enfrentará temperaturas diurnas elevadas y niveles extremos de radiación ultravioleta hasta el jueves 25 de diciembre de 2025, debido al ingreso de una masa de aire seco asociada al fenómeno de La Niña.

Condiciones atmosféricas previstas

Según el informe técnico del Inamhi, la presencia de aire seco en la atmósfera reduce la formación de nubosidad, lo que permite una mayor incidencia directa de la radiación solar sobre el territorio nacional. Esta condición incrementa tanto la sensación térmica como los índices de radiación UV, especialmente durante las horas del mediodía.

Los especialistas indicaron que, pese a tratarse de una época tradicionalmente asociada a lluvias o temperaturas moderadas, el actual escenario climático favorece jornadas soleadas y calurosas en gran parte del país. La entidad recomendó mantener medidas de protección ante la exposición prolongada al sol.

El Inamhi precisó que los días de mayor intensidad térmica se registraron este domingo 21 y se prevé que continúen este martes 23 de diciembre, considerado el período más crítico dentro de la alerta vigente.

Regiones con mayor impacto del calor por radiación

El reporte meteorológico detalla que el aumento de temperaturas no será homogéneo y que algunas regiones sentirán el efecto con mayor intensidad.

En la Amazonía, se esperan los valores más altos, con temperaturas de hasta 34 grados Celsius. Las provincias más afectadas serán Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, donde el calor se combinará con altos niveles de humedad.

En la Costa, los termómetros oscilarán entre 30 °C y 33 °C, especialmente en Guayas, Los Ríos, El Oro y el sur de Manabí, zonas donde la humedad incrementará la sensación térmica durante el día.

En la Sierra, aunque las temperaturas serán más moderadas, entre 21 °C y 26 °C, el Inamhi advirtió que la radiación UV será muy alta. Provincias como Loja, Azuay, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi registrarán mayor incidencia solar, mientras que Pichincha e Imbabura presentarán condiciones similares, pero con menor intensidad.

Recomendaciones ante la radiación UV extrema

Ante este escenario, el Inamhi reiteró una serie de recomendaciones para reducir riesgos a la salud durante las celebraciones navideñas. Entre las principales sugerencias constan evitar actividades físicas intensas o caminatas prolongadas bajo el sol, especialmente entre las 11h00 y 15h00.

Asimismo, se aconseja hidratarse de forma constante, incluso sin sensación de sed, y utilizar protección personal como gorra, gafas oscuras, sombrilla y bloqueador solar al salir de casa. En espacios cerrados, se recomienda mantener ambientes ventilados para prevenir golpes de calor.

La entidad recordó que la radiación UV extrema puede provocar afectaciones en la piel y los ojos, por lo que insistió en seguir las indicaciones oficiales mientras se mantenga vigente la alerta climática.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los accidentes oculares aumentan entre un 20 y un 30% durante las fiestas navideñas

Inamhi advierte calor intenso y radiación solar elevada hasta el 25 de diciembre

Condenados en El Salvador a penas de hasta 1.335 años de prisión cientos de pandilleros de la MS-13

Kast llega este lunes a Ecuador para reunirse con Noboa y tratar migración, seguridad y comercio

Masacre en Durán: cuatro miembros de una familia y una menor de edad mueren en ataque armado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los accidentes oculares aumentan entre un 20 y un 30% durante las fiestas navideñas

Inamhi advierte calor intenso y radiación solar elevada hasta el 25 de diciembre

Condenados en El Salvador a penas de hasta 1.335 años de prisión cientos de pandilleros de la MS-13

Kast llega este lunes a Ecuador para reunirse con Noboa y tratar migración, seguridad y comercio

Masacre en Durán: cuatro miembros de una familia y una menor de edad mueren en ataque armado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los accidentes oculares aumentan entre un 20 y un 30% durante las fiestas navideñas

Condenados en El Salvador a penas de hasta 1.335 años de prisión cientos de pandilleros de la MS-13

Kast llega este lunes a Ecuador para reunirse con Noboa y tratar migración, seguridad y comercio

Masacre en Durán: cuatro miembros de una familia y una menor de edad mueren en ataque armado

Kiruba y Kudai compartirán escenario por primera vez en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO