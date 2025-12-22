Inamhi advierte calor intenso y radiación solar elevada hasta el 25 de diciembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó que Ecuador enfrentará temperaturas diurnas elevadas y niveles extremos de radiación ultravioleta hasta el jueves 25 de diciembre de 2025, debido al ingreso de una masa de aire seco asociada al fenómeno de La Niña.

Condiciones atmosféricas previstas

Según el informe técnico del Inamhi, la presencia de aire seco en la atmósfera reduce la formación de nubosidad, lo que permite una mayor incidencia directa de la radiación solar sobre el territorio nacional. Esta condición incrementa tanto la sensación térmica como los índices de radiación UV, especialmente durante las horas del mediodía.

Los especialistas indicaron que, pese a tratarse de una época tradicionalmente asociada a lluvias o temperaturas moderadas, el actual escenario climático favorece jornadas soleadas y calurosas en gran parte del país. La entidad recomendó mantener medidas de protección ante la exposición prolongada al sol.

El Inamhi precisó que los días de mayor intensidad térmica se registraron este domingo 21 y se prevé que continúen este martes 23 de diciembre, considerado el período más crítico dentro de la alerta vigente.

Regiones con mayor impacto del calor por radiación

El reporte meteorológico detalla que el aumento de temperaturas no será homogéneo y que algunas regiones sentirán el efecto con mayor intensidad.

En la Amazonía, se esperan los valores más altos, con temperaturas de hasta 34 grados Celsius. Las provincias más afectadas serán Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, donde el calor se combinará con altos niveles de humedad.

En la Costa, los termómetros oscilarán entre 30 °C y 33 °C, especialmente en Guayas, Los Ríos, El Oro y el sur de Manabí, zonas donde la humedad incrementará la sensación térmica durante el día.

En la Sierra, aunque las temperaturas serán más moderadas, entre 21 °C y 26 °C, el Inamhi advirtió que la radiación UV será muy alta. Provincias como Loja, Azuay, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi registrarán mayor incidencia solar, mientras que Pichincha e Imbabura presentarán condiciones similares, pero con menor intensidad.

Recomendaciones ante la radiación UV extrema

Ante este escenario, el Inamhi reiteró una serie de recomendaciones para reducir riesgos a la salud durante las celebraciones navideñas. Entre las principales sugerencias constan evitar actividades físicas intensas o caminatas prolongadas bajo el sol, especialmente entre las 11h00 y 15h00.

Asimismo, se aconseja hidratarse de forma constante, incluso sin sensación de sed, y utilizar protección personal como gorra, gafas oscuras, sombrilla y bloqueador solar al salir de casa. En espacios cerrados, se recomienda mantener ambientes ventilados para prevenir golpes de calor.

La entidad recordó que la radiación UV extrema puede provocar afectaciones en la piel y los ojos, por lo que insistió en seguir las indicaciones oficiales mientras se mantenga vigente la alerta climática.