Incautan 31 paquetes de droga al interior de un taxi en Rumichaca

La Policía Nacional decomisó 15.500 gramos de marihuana divididos en 31 paquetes durante un operativo antidrogas en el sector de Rumichaca, provincia de Carchi. El accionar se realizó el lunes 8 de diciembre de 2025.

La sustancia se transportaba oculta en una maleta dentro de un vehículo tipo taxi que cruzaba el puente internacional hacia Ecuador.

Esta acción impidió la circulación de miles de dosis destinadas al consumo interno y afectó las finanzas de redes dedicadas al tráfico de drogas en la frontera con Colombia.

El operativo se realizó en el puente de Rumichaca, un punto clave de control aduanero en la frontera , donde agentes de la Dirección Nacional Antinarcóticos inspeccionaron el vehículo por indicios de irregularidades. La maleta contenía los paquetes envueltos en plástico, que tras pruebas de campo se confirmó que era positivo para marihuana.

Rumichaca, foco de incautaciones contra el narcotráfico

Rumichaca ha sido escenario de múltiples intervenciones similares, lo que resalta su rol estratégico en el combate al tráfico de drogas.

En noviembre de 2020, por ejemplo, agentes incautaron 2,5 toneladas de marihuana escondidas en el techo y paredes de un furgón que intentaba ingresar desde Colombia, con un detenido en el lugar. Aquella operación, ejecutada entre el 14 y 16 de noviembre, vinculó el cargamento a una red anterior detectada en septiembre del mismo año.

Otro caso relevante ocurrió en julio de 2018, cuando tres mujeres fueron detenidas en el control de Comuneros, cerca del puente, con 18.471 gramos de marihuana ocultos en maletas y adheridos a sus cuerpos. La carga, equivalente a 36.942 dosis, pretendía ingresar para el mercado local.

En septiembre de 2020, un camión fue interceptado en el mismo puente con 3,8 toneladas de marihuana destinadas a Tulcán. Esta intervención formó parte de once operativos nacionales en donde se incautaron 6,4 toneladas en cinco días.

Incautaciones nacionales en 2025

A nivel país, la Policía Nacional ha reportado 96.328 kilogramos de droga decomisada entre enero y junio de 2025, con 91.175 kilos para tráfico internacional y 5.153 para consumo interno. Estas acciones llevaron a 5.359 aprehensiones y generaron pérdidas estimadas en 210 millones de dólares para organizaciones criminales.

La marihuana representa el 14% de las incautaciones anuales, detrás de la cocaína con 84%. Durante este 2025, el puente de Rumichaca ha sido clave para interceptar envíos que afectan la economía ilegal, con un enfoque en controles vehiculares y perfilamiento de pasajeros.

Además, en julio de 2023, un operativo en Guayaquil incautó evidencias relacionadas con rutas desde Carchi, ilustrando la conexión entre fronteras y puertos. La Policía enfatiza que las operaciones como la de Rumichaca se basan en inteligencia previa y colaboración aduanera. (39)