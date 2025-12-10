Incendio en vivienda de Puembo fue controlado por bomberos; una vela encendida habría originado el siniestro

Un incendio estructural registrado la mañana de este 9 de diciembre de 2025 en una vivienda de Puembo, en el Distrito Metropolitano de Quito, fue controlado por el Cuerpo de Bomberos de Quito, que informó que el hecho habría sido provocado por el olvido de una vela encendida dentro de una habitación.

Intervención rápida evitó la propagación del fuego

Según el comunicado emitido por el CBQ, personal especializado acudió al sitio tras recibir la alerta de emergencia. Los bomberos lograron controlar y sofocar las llamas en el cuarto afectado, evitando que el fuego se extendiera hacia otras áreas de la vivienda.

La institución destacó que la respuesta inmediata permitió mitigar los daños y reducir riesgos para los ocupantes y viviendas cercanas. El siniestro fue atendido con unidades contra incendios, equipos de rescate y personal operativo del sector.

No se registraron personas heridas ni afectaciones a estructuras aledañas.

Causa preliminar: una vela encendida

El reporte preliminar del CBQ señala que la emergencia se habría originado por el olvido de una vela encendida, que generó la chispa inicial para el incendio.

En este caso, el fuego quedó circunscrito a una habitación, aunque se reportaron daños materiales en la zona afectada, incluyendo pérdida de enseres y deterioro de paredes y mobiliario.

Las autoridades realizaron la inspección posterior para verificar puntos calientes y asegurar que no existieran riesgos de reignición.

Recomendaciones para evitar incendios domésticos

El Cuerpo de Bomberos de Quito reiteró la importancia de adoptar medidas preventivas dentro del hogar, especialmente cuando se utilizan elementos capaces de generar fuego.

Entre las recomendaciones planteadas se incluyen:

No dejar velas, inciensos o estufas encendidas sin supervisión.

Mantener materiales inflamables lejos de fuentes de calor.

Instalar detectores de humo en viviendas.

Verificar el estado de instalaciones eléctricas.

Tener a mano un extintor domiciliario y conocer su uso básico.

La institución recordó que los incendios domésticos pueden expandirse rápidamente y que la prevención es la herramienta más efectiva para evitar emergencias.

Contexto: incendios estructurales en Quito

Durante el año, el CBQ atiende cientos de emergencias relacionadas con incendios estructurales en sectores urbanos y rurales del Distrito Metropolitano.

Las causas más frecuentes registradas incluyen velas encendidas, fallas eléctricas, sobrecargas en conexiones y descuidos durante la manipulación de artefactos de cocina.

Las autoridades insisten en que mantener hábitos de seguridad básicos permite reducir de forma significativa la ocurrencia de estos eventos.

El caso de Puembo permanece en evaluación final para determinar con precisión la secuencia del siniestro y reforzar campañas de prevención en la comunidad.