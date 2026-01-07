Incendio estructural en el centro de Guayaquil activa alarma tipo 3 y cierres viales

Un incendio estructural en el centro de Guayaquil se reportó la tarde de este miércoles 7 de enero, lo que activó un amplio despliegue de unidades de emergencia. El siniestro ocurre en una zona comercial de alta circulación vehicular y peatonal.

El ECU 911 confirmó que el incidente se localiza en la calle Vélez, entre Chimborazo y Chile, por lo que coordinó de forma inmediata la atención con Bomberos, la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil y la Policía Nacional.

Bomberos activan alarma tipo 3 por incendio estructural en el centro de Guayaquil

Las unidades bomberiles informaron que el evento corresponde a una alarma tipo 3, lo que evidencia la magnitud del incendio. Mientras tanto, el personal continúa con labores de contención para evitar la propagación del fuego hacia edificaciones cercanas.

Además, los equipos de emergencia mantienen un monitoreo permanente mediante cámaras de videovigilancia, lo que permite evaluar el avance del incendio y ajustar las acciones operativas en tiempo real.

Policía y tránsito ejecutan cierres viales en el centro de Guayaquil

De forma paralela, unidades policiales establecieron un perímetro de seguridad en los alrededores del sitio afectado. Esta medida busca proteger a los ciudadanos y facilitar el trabajo de las instituciones articuladas.

La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil comunicó que, debido al procedimiento de los bomberos, se aplican cierres temporales en la intersección de la calle Chile y José Vélez, así como en José Vélez y Escobedo.

“Nuestros agentes de tránsito se encuentran en el lugar gestionando la movilidad y brindando seguridad vial”, recalcó la entidad.

Autoridades piden usar vías alternas

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía tomar rutas alternas y permitir el paso de los vehículos de emergencia. Además, recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras continúan las labores en la zona.