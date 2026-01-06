COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Asamblea

Incidentes y agresiones verbales marcan el retorno de la Asamblea Nacional tras el receso

La tensión escaló cuando legisladores como Ronald González, Patricio Chávez, Lenin Barreto y Roberto Cuero se acercaron a la curul de Andrés Castillo entre gritos y reclamos.
Quito, martes 6 de enero del 2026 Pleno de la Asamblea Nacional trata el Proyecto de Ley Orgánica de Repetición.
Quito, martes 6 de enero del 2026 Pleno de la Asamblea Nacional trata el Proyecto de Ley Orgánica de Repetición. Fotos: API / ROLANDO ENRÍQUEZ
Quito, martes 6 de enero del 2026 Pleno de la Asamblea Nacional trata el Proyecto de Ley Orgánica de Repetición. Fotos: API / ROLANDO ENRÍQUEZ
Quito, martes 6 de enero del 2026 Pleno de la Asamblea Nacional trata el Proyecto de Ley Orgánica de Repetición. Fotos: API / ROLANDO ENRÍQUEZ

Redacción ED.

Redacción ED.

El pleno de la Asamblea Nacional retomó sus actividades legislativas este martes 6 de enero de 2026. Esta sesión estuvo marcada por altercados físicos y verbales entre las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC). El incidente, ocurrido durante el primer debate del proyecto de Ley de Repetición, obligó al presidente del Parlamento, Niels Olsen, a suspender la jornada. Incluso, solicitó la intervención de la Escolta Legislativa para salvaguardar la integridad de los parlamentarios.

El conflicto se originó cerca de las 12h15, en medio de la intervención del asambleísta oficialista Andrés Castillo (ADN), quien dirigió comentarios peyorativos hacia el legislador amazónico Comps Córdova (RC). Castillo utilizó una analogía que comparaba la insistencia política con “darle al burro”. También afirmó que el tema técnico tratado era “muy alto” para el entendimiento de Córdova. Estas expresiones desataron una reacción inmediata de la bancada correísta, cuyos integrantes abandonaron sus curules para increpar al legislador de Gobierno.

Despliegue de seguridad y suspensión de la sesión ordinaria 057

La tensión escaló cuando legisladores como Ronald González, Patricio Chávez, Lenin Barreto y Roberto Cuero se acercaron a la curul de Castillo entre gritos y reclamos. Según el registro oficial de la sesión, Comps Córdova, visiblemente exaltado, golpeó el borde de una de las curules. Esto motivó a que el personal de la Escolta Legislativa formara un cordón de seguridad alrededor del bloque oficialista. En el estrado principal, los reclamos se dirigieron hacia Niels Olsen, quien tuvo que exigir respeto ante la insistencia de los asambleístas de la RC.

Ante la imposibilidad de mantener el orden, el titular del Legislativo suspendió la sesión por un lapso de 15 a 20 minutos. Este retorno a las actividades ordinarias se produce tras un receso de 14 días y una sesión extraordinaria previa. La jornada estuvo destinada a la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. La jornada del 6 de enero buscaba desempolvar un proyecto de ley de 2022. Este proyecto ya enfrentaba fricciones debido a la postura de la RC, que abogaba por el archivo de la propuesta oficialista.

Debate de la Ley de Repetición y cruce de acusaciones políticas

Previo al altercado, la sesión se desarrollaba bajo un clima de confrontación política alimentado por la intervención de la legisladora Paola Cabezas (RC). Cabezas acusó al Gobierno de “vender humo” y de utilizar el proyecto de ley como una estrategia de distracción frente a presuntos casos de corrupción relacionados con empresas como Progen y HealthBird. Por su parte, el oficialismo defendía la continuidad del trámite legislativo, incorporando observaciones realizadas a finales de 2025 por la asambleísta Camila León y el procurador Juan Carlos Larrea.

Un elemento adicional que exacerbó los ánimos fue la difusión de un video dentro del pleno por parte de la legisladora Viviana Veloz. Posteriormente se conoció que las imágenes mostraban a funcionarios y asesores de la bancada de ADN grabando a los asambleístas del correísmo, lo que fue interpretado por estos últimos como un acto de provocación y vigilancia indebida dentro del recinto parlamentario.

Disculpas públicas y resolución del trámite legislativo

Tras reinstalarse la sesión, el asambleísta Andrés Castillo ofreció disculpas públicas al país y al legislador Córdova, admitiendo su error pero señalando que las interrupciones constantes por parte de la oposición también dificultaban el debate. Por su parte, Comps Córdova aceptó las disculpas, pero enfatizó que no se debe tolerar el racismo ni las injurias que ultrajen la dignidad de los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, la mayoría oficialista resolvió que el proyecto de Ley de Repetición regrese a la comisión respectiva para un análisis más profundo. El presidente Niels Olsen cerró la jornada calificando los hechos como “inaceptables” y pidiendo perdón a la ciudadanía. “El pueblo no nos eligió para esto”, puntualizó el titular de la Asamblea, agradeciendo la intervención oportuna de la fuerza pública para evitar que las agresiones verbales derivaran en violencia física.

