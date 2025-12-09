Independencia de la justicia en Ecuador: Corte Constitucional y Corte Nacional refuerzan autonomía judicial

La justicia ecuatoriana dio un paso histórico este martes 9 de diciembre, cuando la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia firmaron un acuerdo conjunto para fortalecer su independencia.

El documento “consolida el compromiso entre las dos más altas cortes del país para garantizar la autonomía judicial, proteger a sus juezas y jueces, y reforzar la confianza ciudadana en el sistema de justicia”.

Los presidentes de ambas instituciones, el juez Jhoel Escudero y el magistrado José Suing, lideraron la firma del acuerdo. El pacto establece tres compromisos claves que buscan garantizar que la justicia funcione sin interferencias y con plena transparencia.

La @CorteConstEcu y la @CorteNacional suscribieron la “Declaración conjunta sobre la independencia y el fortalecimiento de la justicia ecuatoriana”, un acto que reafirma el compromiso de la justicia con su autonomía y con el ejercicio de sus funciones sin interferencias externas. pic.twitter.com/osthVERJZn — Corte Constitucional (@CorteConstEcu) December 9, 2025

Primer compromiso: proteger la autonomía judicial

El primer acuerdo apunta a “preservar y fortalecer la autonomía e independencia del sistema de justicia, asegurando condiciones institucionales y personales que permitan a juezas y jueces ejercer sus funciones sin interferencias externas y con garantías de seguridad”.

Este paso busca blindar la labor judicial frente a presiones políticas y asegurar que las decisiones se tomen de manera imparcial.

Segundo compromiso: respaldo institucional a jueces

El segundo compromiso refuerza la necesidad de que todas las instituciones del Estado respeten el ejercicio jurisdiccional.

Según el comunicado, “la estabilidad del sistema de justicia es indispensable para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas”.

Tercer compromiso: comisión de diálogo y coordinación

Ambas cortes se comprometieron a crear una comisión de diálogo institucional, acompañada por expertos internacionales. El objetivo es mejorar la coordinación, asegurar transparencia y fortalecer la protección de quienes cumplen funciones jurisdiccionales.

“Las dos altas cortes del país, unidas por una causa común: la independencia de la administración de justicia. Si la justicia funciona, la seguridad jurídica está garantizada. Si hay seguridad jurídica obviamente también habrá paz social y condiciones adecuadas para el desarrollo”, afirmó el juez Suing durante la firma.

Contexto político en Ecuador

El juez Escudero resaltó que el acuerdo también busca recuperar la confianza de la ciudadanía en la justicia en todos los niveles.

La firma llega tras meses de presión política ejercida supuestamente por el presidente Daniel Noboa, quien cuestionó a la Corte Constitucional después de la suspensión parcial de leyes clave contra el crimen organizado. (07)