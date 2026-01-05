Renato Ibarra finaliza su vínculo con Independiente del Valle tras obtener título de LigaPro Ecuabet

Independiente del Valle anunció la salida del extremo Renato Ibarra, cuyo contrato concluye al final de la temporada 2025, en la que el club se coronó campeón de la LigaPro Ecuabet. El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales del equipo. Allí, la institución expresó su gratitud por la entrega del jugador durante su etapa en el plantel negriazul. Él se sumó a otros jugadores que no seguirán en los ‘rayados’ para el 2026.

“Gracias, Renato, por dejarlo todo en la cancha con nuestra camiseta. Hoy nos toca decir adiós, pero nos quedamos con los mejores recuerdos de tu paso por el Negriazul. ¡Te deseamos el mayor de los éxitos en tu próximo desafío! ¡Todo lo mejor en lo que venga!”, publicó el club en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter). El mensaje estuvo acompañado de un video que recopila momentos destacados del jugador.

Renato Ibarra se sumó a otros jugadores

Renato Ibarra, de 34 años, se despide como campeón de la LigaPro 2025, aunque su rendimiento en Independiente del Valle resultó irregular. No alcanzó el nivel exhibido en 2023 con Liga de Quito, equipo con el que conquistó la Copa Sudamericana y la LigaPro de ese año. El jugador ahora se reunirá con su representante para evaluar opciones y definir su futuro deportivo, incluyendo la posibilidad de continuar en el fútbol ecuatoriano.

La desvinculación de Ibarra se suma a una serie de salidas confirmadas por el club campeón en las últimas semanas. Previamente, Independiente del Valle informó la partida del entrenador español Javier Rabanal, quien dirigió al equipo durante la temporada 2025. El estratega ahora asumirá en Universitario de Perú.

IDV ha logrado titulos nacionales y extranjeros

IDV oficializó las bajas de los jugadores Michael Hoyos, Matías Fernández y Cristian Zabala, todos al finalizar sus respectivos contratos. Estas decisiones forman parte de una renovación en la plantilla del Independiente del Valle, vigente campeón nacional, que busca ajustar su estructura para la temporada 2026. El club, conocido por su modelo de formación y competitividad en torneos internacionales, ha logrado títulos recientes como la LigaPro 2025.

En la última década Independiente del Valle ha participado en múltiples ediciones de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Con ello ha destacado su enfoque en el desarrollo de talentos jóvenes y una gestión presupuestaria equilibrada. Las salidas anunciadas reflejan el fin de ciclo para varios elementos que contribuyeron al éxito reciente, pero no renovaron sus vínculos.

Trayectoria en la selección ecuatoriana

Hasta el momento, el club no ha detallado incorporaciones específicas para reemplazar estas bajas, aunque se espera actividad en el mercado de pases ecuatoriano. Renato Ibarra, con experiencia en ligas extranjeras como la mexicana y europea, representa una de las salidas más destacadas por su trayectoria en la selección ecuatoriana. También destacó en equipos como Liga de Quito y América de México. Aún se desconoce cuál será su próximo club.