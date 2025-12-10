Independiente del Valle confirma fichaje de Djorkaeff Reasco para la temporada 2026

Franklin Tello, presidente de Independiente del Valle, confirmó la incorporación del delantero Djorkaeff Reasco al plantel negriazul para la temporada 2026 en Sangolquí, Ecuador, como parte de la planificación deportiva para fortalecer la ofensiva y mantener la competitividad en LigaPro y torneos continentales.

Tello detalló que Reasco, de 26 años, firmará un contrato por tres temporadas como agente libre tras finalizar su vínculo con El Nacional. En la temporada 2025, el atacante anotó 18 goles en 29 partidos, consolidándose como uno de los máximos artilleros del campeonato ecuatoriano.

Este será el cuarto club de Reasco en Ecuador, después de haber militado en Liga de Quito, Barcelona SC y El Nacional, además de un paso por Argentina en Newell’s Old Boys e Instituto de Córdoba.

Renovación clave de Claudio Spinelli

Además, Tello anunció la renovación de contrato del delantero uruguayo Claudio Spinelli hasta diciembre de 2026, con un ajuste salarial acordado. “Hicimos un ajuste salarial y esperamos contar al 100% con él. Es fundamental que se quede”, expresó el directivo.

En su primer año con Independiente del Valle, Spinelli registra 28 goles y dos asistencias en 48 encuentros, contribuyendo al título de LigaPro 2025 y a la clasificación a fases avanzadas de Copa Ecuador y Sudamericana.

El club prioriza la estabilidad en su ataque, donde Spinelli se ha convertido en pieza esencial bajo la dirección técnica de Javier Rabanal, enfocado en un modelo de juego ofensivo y de desarrollo de talentos.

Situación de Patrik Mercado y estrategia financiera

Respecto al volante ecuatoriano Patrik Mercado, Tello indicó que “existieron acercamientos por Patrik Mercado, no tenemos nada concreto y ojalá continúe la próxima temporada”. El jugador de 22 años ha atraído interés de clubes como Wolverhampton, Porto, Benfica y Palmeiras, pero no hay propuestas formales cerradas.

Mercado, formado en las divisiones inferiores de Independiente del Valle, acumula más de 100 partidos oficiales con el primer equipo y ha sido clave en la Selección ecuatoriana sub-23.

El directivo enfatizó la gestión financiera del club: “Todos los ingresos se reinvierten o se crea un fideicomiso para seguir extendiendo el proyecto. Tenemos varios equipos, es una red y la visión va por allá”.

Tello aludió a ventas recientes como las de los gemelos Quintero al Arsenal y Justin Lerma al Borussia Dortmund, que generaron recursos para sostener el modelo sin exceder el presupuesto.

Proyecto a largo plazo en Independiente del Valle

Independiente del Valle, tricampeón de LigaPro y con participaciones destacadas en Copa Libertadores y Sudamericana, inicia la conformación de su plantilla 2026 con anticipación para competir en el hexagonal final y la Libertadores.

La incorporación de Reasco busca potenciar la dupla con Spinelli, mientras el club evalúa más movimientos en el mercado de fichajes ecuatoriano, priorizando jugadores nacionales con proyección internacional.