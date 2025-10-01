Independiente del Valle inicia acciones legales contra Luis Zubeldía y Luis Chango

Michel Deller, directivo de Independiente del Valle, presentó una demanda penal contra el entrenador Luis Zubeldía, actual DT de Fluminense, en el Complejo Judicial Norte de Quito.

La demanda se da por declaraciones que acusan a IDV de influir en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y árbitros. Con esto el club rayado busca defender su reputación mediante procesos judiciales.

Controvertidas declaraciones

La controversia surgió tras declaraciones de Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio de Mushuc Runa, durante el empate 2-2 entre su equipo e Independiente del Valle el 20 de septiembre de 2025 en el Estadio Echaleche de Ambato, por la fecha 29 de la LigaPro. Desde las gradas, Chango gritó: “Era que traigan árbitros brasileños para que se roben el partido”, en alusión a la eliminación de Mushuc Runa ante IDV en penales en la Copa Sudamericana 2025, donde la árbitra brasileña Edina Alves dirigió el encuentro y generó reclamos por el tiempo adicional.

Este incidente escaló cuando Javier Rabanal, DT de IDV, respondió: “Tú no sabes de fútbol”, en un cruce verbal con Chango, mientras jugadores como Junior Sornoza intervenían. El club rayado, que ganó la fase inicial de la LigaPro con 64 puntos, formalizó un reclamo ante la Comisión de Arbitraje de la FEF por decisiones del árbitro Franklin Congo, incluyendo un penal en el minuto 90+5 y la anulación de un gol de Darwin Guagua por supuesta mano.

Zubeldía, ex DT de Barcelona SC y Liga de Quito, avivó el fuego en una entrevista con el programa Clank de Juan Pablo Varsky el 23 de septiembre de 2025. Recordó un partido de 2013 (aunque fuentes precisan 2014) contra IDV, donde su equipo perdía 2-0 y se pitó un penal: “Se decía que Independiente del Valle tenía mucha influencia en la Federación y con los árbitros. Deller es un tipo muy militante. Ese árbitro tenía una empresa de catering que abastecía a las empresas de Deller”. Zubeldía añadió que protestó antes del cobro, recibiendo una sanción de seis meses.

Reacción oficial de Independiente del Valle

El 29 de septiembre de 2025, Andrés Larriva, gerente comercial de IDV, emitió un comunicado oficial y convocó a una rueda de prensa. “Independiente del Valle es un club distinto. Creemos en el juego limpio, en el esfuerzo, los procesos y en el trabajo bien hecho. Nuestra política ha sido mantenernos alejados de las polémicas, pero algunos se han aprovechado de eso y han cruzado la línea demasiadas veces”, declaró.

El texto enfatizó: “Quienes acusen al IDV de una irregularidad tendrán que probarlo. Dentro y fuera del Ecuador, nuestros resultados hablan por sí solos y no serán manchados por la ligereza o mediocridad de nadie”.

Larriva nombró directamente a Chango y Zubeldía: “En los últimos días, tanto Luis Alfonso Chango del Mushuc Runa como Luis Zubeldía, en distintos tonos y espacios, se han permitido acusar a nuestro equipo y sus dirigentes. No lo dejaremos pasar. Acusar a alguien de inmoralidades y trampas es un delito y deberán asumir la responsabilidad de sus palabras”.

IDV solicitó a la LigaPro sanciones contra Chango y Mushuc Runa por el “vergonzoso episodio” en Echaleche, cuestionando si Chango está registrado como dirigente oficial. El club también anunció acciones contra ambos por calumnias, escalando el conflicto a la justicia ordinaria.

Proceso judicial contra Zubeldía

La demanda penal contra Zubeldía, radicada por Michel Deller Klein Michel Jaques, se registró el 30 de septiembre de 2025 en el Complejo Judicial Norte. El expediente 17294-2025-00938 (Primera Instancia) fue asignado a la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, Quito, bajo la jueza Luz María Ortiz Guevara y el secretario Juan Ramiro Freire Vásquez. El caso se basa en contravención penal por injuria y calumnia, derivada de las declaraciones en Clank, que vinculan a Deller con influencias indebidas desde 2013.

Santiago Morales, gerente general de IDV, cuestionó la veracidad de Zubeldía: “¿Cuándo han beneficiado a IDV? ¿En qué manera nos beneficiaron? Lo que habla Zubeldía parece que está un poco equivocado de tiempos. El año en el que habla no era DT de LDU. Deller incluso no era nada en la Federación, no sabemos a qué se refiere”. Morales añadió: “Nos hemos cansado de estas acusaciones. Vamos a actuar vía justicia. Estuvimos callados mucho tiempo, es hora de responder de forma legal”.

Morales también se refirió al incidente con Chango: “Comenzamos la semana con todo lo que vivimos en el arbitraje ante Mushuc Runa y después se liberaron los audios para comprobarse que fuimos perjudicados. Esos puntos no vuelven y eso será siempre un problema. Pero hacer ese tipo de declaraciones o insinuar eso no tiene sentido alguno”.

Respuesta de Chango y contexto de la polémica

El 29 de septiembre de 2025, Chango respondió: “Si hay que disculparse, lo haremos con mucha responsabilidad. Como varón que soy, claro que podemos ofrecer disculpas. Sin embargo, hasta ahora no hemos recibido ninguna notificación, ni una solicitud formal de disculpas, ni el inicio de un proceso legal. Cuando eso ocurra, tomaremos una decisión de inmediato”.

Agregó: “Las diferencias deben resolverse en lo deportivo, en el mundo del fútbol, no en la justicia ordinaria. Yo hubiera preferido que todo se maneje en el ámbito deportivo, pero nos defenderemos ya sea en la justicia ordinaria o en la Federación”. Chango reiteró que no ha sido notificado formalmente, pero su club trabaja con un equipo legal.

Esta disputa ocurre en un contexto de tensiones arbitrales en la LigaPro 2025, donde IDV lidera con 10 puntos sobre Barcelona SC. En la Copa Sudamericana, Mushuc Runa sumó 16 puntos en fase de grupos pero cayó en penales ante IDV, con premios de 115.000 dólares por victorias. La FEF y LigaPro han recibido reclamos similares en temporadas previas, como en 2024, por supuestos sesgos, aunque sin resoluciones judiciales previas. IDV, con títulos como la Sudamericana 2019 y 2022, enfatiza su modelo basado en academias juveniles y exportaciones, rechazando vinculaciones con irregularidades.

El caso podría extenderse a la Comisión Disciplinaria de la FEF, paralela a la vía penal, impactando la imagen del fútbol ecuatoriano ante la Conmebol.