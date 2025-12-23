COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Independiente del Valle oficializa a Joaquín Papa como nuevo director técnico para la temporada 2026

Independiente del Valle anunció oficialmente a Joaquín Papa como su nuevo director técnico para 2026, tras consagrarse campeón de la LigaPro 2025.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Independiente del Valle oficializa a Joaquín Papa como nuevo director técnico para la temporada 2026
Joaquín Papa es anunciado como nuevo entrenador de Independiente del Valle.
Independiente del Valle oficializa a Joaquín Papa como nuevo director técnico para la temporada 2026
Joaquín Papa es anunciado como nuevo entrenador de Independiente del Valle.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Independiente del Valle confirmó la contratación del director técnico uruguayo Joaquín Papa para la temporada 2026, en reemplazo del español Javier Rabanal, quien dirigió al club hasta el cierre de la LigaPro 2025 y se incorporó a Universitario de Perú, con el objetivo de continuar el proyecto deportivo del campeón ecuatoriano.

Papa, de 39 años, llega procedente de Liverpool de Uruguay, donde dirigió desde octubre de 2024 y conquistó el Torneo Apertura 2025. El anuncio fue realizado por el club a través de sus canales oficiales, destacando la llegada del entrenador junto a su cuerpo técnico completo.

La pretemporada bajo la conducción de Papa iniciará el 12 de enero de 2026, luego de su arribo a Ecuador previsto para el 6 de enero.

Trayectoria de Joaquín Papa

El técnico uruguayo inició su carrera como entrenador en divisiones formativas de clubes como Albion, Montevideo Wanderers, Nacional y Racing de Montevideo. Posteriormente, dirigió a Rentistas en la segunda división uruguaya entre enero y julio de 2023.

En diciembre de 2023, integró el cuerpo técnico de Paulo Pezzolano como asistente en el Real Valladolid de España. Regresó a Uruguay para asumir el primer equipo de Liverpool en octubre de 2024, donde logró el título del Apertura 2025.

Como jugador, Papa tuvo una carrera breve en categorías juveniles de El Tanque Sisley y Liverpool, además de La Luz en Segunda División y ligas amateur.

Balance de Javier Rabanal en Independiente del Valle

Rabanal cerró su ciclo en el club con la obtención del título de la LigaPro 2025, el segundo para Independiente del Valle en su historia. Durante la temporada 2025, el equipo disputó 57 partidos bajo su dirección, con 31 victorias, 17 empates y 9 derrotas.

El negriazul anotó 103 goles y recibió 58. En competiciones adicionales, alcanzó cuartos de final en la Copa Ecuador (eliminado por Universidad Católica) y semifinales en la Copa Sudamericana (derrota ante Atlético Mineiro).

El campeón de la LigaPro 2025

Independiente del Valle se consolidó como campeón de la LigaPro 2025 tras una campaña regular que lo posicionó como líder inalcanzable. La contratación de Papa representa continuidad en el modelo de trabajo con entrenadores jóvenes y enfoque en el desarrollo de talentos.

El club ecuatoriano, conocido por su estructura formativa y éxitos internacionales como las Copas Sudamericanas de 2019 y 2022, inicia así la planificación para defender el título nacional y competir en la Copa Libertadores 2026.

Papa llegará con su equipo de colaboradores para preparar la temporada, en un proceso que incluye evaluación de la plantilla actual y posibles incorporaciones.

 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno de Daniel Noboa y transportistas sellan siete acuerdos clave: ¿cuáles son?

Olympique Lyon anuncia la cesión de Endrick desde el Real Madrid hasta junio de 2026

La defensa de Bolsonaro solicita al Supremo de Brasil que pueda ser operado el día de Navidad

Biess activa facilidades de pago para crédito hipotecario

Daniel Noboa viajará a Estados Unidos por asuntos personales sin gasto público

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno de Daniel Noboa y transportistas sellan siete acuerdos clave: ¿cuáles son?

Olympique Lyon anuncia la cesión de Endrick desde el Real Madrid hasta junio de 2026

La defensa de Bolsonaro solicita al Supremo de Brasil que pueda ser operado el día de Navidad

Biess activa facilidades de pago para crédito hipotecario

Daniel Noboa viajará a Estados Unidos por asuntos personales sin gasto público

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno de Daniel Noboa y transportistas sellan siete acuerdos clave: ¿cuáles son?

Olympique Lyon anuncia la cesión de Endrick desde el Real Madrid hasta junio de 2026

La defensa de Bolsonaro solicita al Supremo de Brasil que pueda ser operado el día de Navidad

Biess activa facilidades de pago para crédito hipotecario

Daniel Noboa viajará a Estados Unidos por asuntos personales sin gasto público

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO