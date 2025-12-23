COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Independiente del Valle oficializa la incorporación de Djorkaeff Reasco para la temporada 2026

Independiente del Valle confirmó este 23 de diciembre la llegada del delantero Djorkaeff Reasco en un video especial que incluyó a su hermana, la tenista Mell Reasco.
Djorkaeff Reasco es presentado como jugador de Independiente del Valle.
Independiente del Valle anunció este 23 de diciembre de 2025 la contratación del delantero ecuatoriano Djorkaeff Reasco, de 26 años, procedente de El Nacional, a través de un video publicado en redes sociales, para reforzar el ataque del club en la temporada 2026 bajo la dirección técnica de Joaquín Papa.

El anuncio destacó el aspecto familiar, con la participación de su hermana, la tenista Mell Reasco, quien le dio la bienvenida: “Estamos en familia, en una nueva casa. En un club diferente. Bienvenido hermano”.

Reasco completó: “Soy Djorkaeff. Un nombre complicado, pero con un juego simple. Llegué a un club diferente”.

Detalles de la presentación

El club de Sangolquí utilizó su habitual formato de video creativo para las incorporaciones. En esta ocasión, el clip enfatizó el apoyo familiar, mostrando a Mell Reasco en la grada como parte de la hinchada negriazul.

El mensaje institucional señaló: “Lo que hace a este club diferente no es solo lo que pasa en la cancha, sino lo que sucede en la grada. Es un orgullo saber que la familia está…”.

Reasco llega para ocupar el puesto dejado por Michael Hoyos, quien continuará su carrera en el fútbol peruano.

Rendimiento en El Nacional

En la temporada 2025 con El Nacional, Reasco disputó partidos en LigaPro y Copa Ecuador, donde anotó 18 goles y compartió el segundo lugar en la tabla de goleadores, junto a Byron Palacios (Universidad Católica), tres menos que el líder Jorge Valencia (Manta FC).

A pesar de los problemas financieros que llevaron al descenso de El Nacional por deudas con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el atacante mantuvo un alto nivel individual.

Fichaje de Reasco

El presidente de Independiente del Valle, Franklin Tello, había adelantado semanas atrás la incorporación de Reasco al proyecto 2026. El delantero firma como agente libre tras finalizar su contrato con El Nacional.

Independiente del Valle, campeón de la LigaPro 2025, continúa armando su plantel para defender el título y competir en torneos internacionales, incluyendo la Copa Libertadores 2026.

Reasco, hijo del exseleccionado Néicer Reasco, busca consolidarse en un club con estructura sólida y proyección, tras experiencias en Liga de Quito, Barcelona SC y pasos por Argentina.

Este refuerzo se suma a otros confirmados para 2026, en un mercado donde el club prioriza talento nacional.

